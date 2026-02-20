CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya’da imalat PMI 3,5 yıl sonra büyüme bölgesine geçti

Hamburg Commercial Bank (HCOB) verilerine göre şubatta imalat PMI 50,7’ye yükselerek üç buçuk yılın ardından yeniden genişleme sinyali verdi. Yeni siparişlerdeki güçlü artış üretimi desteklerken, maliyet baskıları ise yeniden hız kazandı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 13:46

Hamburg Commercial Bank (HCOB) tarafından açıklanan öncü PMI verileri, Almanya'da özel sektör faaliyetlerinin şubatta hızlandığını gösterdi. İmalat PMI 50,7'ye çıkarak yaklaşık 3,5 yıl sonra yeniden büyüme bölgesine geçti. Bileşik PMI ise 53,1 ile son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmetler PMI 53,4'e, imalat çıktı endeksi 52,3'e yükseldi.

Yeni siparişlerde artış sürerken, imalat sanayindeki sipariş büyümesi son dört yılın en güçlü seviyesine çıktı. İç ve dış talepte toparlanma gözlenirken, ihracat siparişleri yedi ay sonra ilk kez arttı.

İstihdam tarafında imalatta kayıplar yavaşladı, ancak hizmet sektöründe işten çıkarmalar Haziran 2020'den bu yana en sert düzeye ulaştı. Girdi maliyetleri enerji ve ücret artışlarının etkisiyle son üç yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, imalattaki toparlanmanın ekonomik büyüme açısından önemli bir sinyal olduğunu, güçlü siparişlerin önümüzdeki dönemde üretimi destekleyebileceğini belirtti.

