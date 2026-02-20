Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,72 puan ve yüzde 0,24 azalışla 13.771,49 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 76,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,33 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,92 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla düşen ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2025 yılı 4. çeyrek itibarıyla eksi 324,9 milyar dolar oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 104,1'e yükseldi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise aynı dönemde 0,6 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de büyümenin yanı sıra Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.