ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor

Avrupa doğal gaz piyasalarında fiyatlar, ABD ile İran arasındaki gerilimin LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yükseldi.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2026 11:37

Hollanda TTF vadeli kontratı, erken işlemlerde %3,5 artarak 32,60 euro/MWh seviyesine ulaştı. Dün ise kontrat %5'in üzerinde yükselerek son haftaların en güçlü kapanışını gerçekleştirmişti.

Piyasaların temel kaygısı, küresel LNG ticaretinde kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksama ihtimali. Özellikle dünyanın ikinci büyük LNG ihracatçısı Katar'ın bölgeden gerçekleştirdiği sevkiyatların risk altında olduğu belirtiliyor. ING analistleri, Avrupa gaz depolarının doluluk oranının %30'a yaklaşarak düşük seviyelere indiği bir dönemde bu arz risklerinin fiyatları yukarı itme potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

Buna karşın, Avrupa'da beklenen daha sıcak hava koşulları, Norveç'teki üretim aksaklıklarına rağmen istikrarlı gaz akışları ve Almanya'daki yenilenebilir enerji üretimindeki artış, fiyat yükselişini sınırlayarak hareketin hızını azaltıyor.

