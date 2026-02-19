İsviçre’nin altın ihracatı geriledi: Türkiye’ye sevkiyat azaldı

İsviçre gümrük verilerine göre ülkenin altın ihracatı ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 8 düşerek 128,2 tona indi. Bu gerilemede en büyük etken, İngiltere'ye yapılan sevkiyatların sert biçimde azalması oldu. Aralık ayında 101 ton olan teslimatlar, ocakta 43 tona düştü.

Türkiye'ye yönelik ihracatta da düşüş kaydedildi. Aralık ayında 9 ton 327 kilogram olan sevkiyat, ocakta 5 ton 631 kilograma geriledi. Böylece aylık bazda yaklaşık 3,7 tonluk azalma yaşandı. Geçen yılın ocak ayında ise Türkiye'ye 5 ton 854 kilogram altın gönderilmişti.

Dünyanın önde gelen külçe altın rafinaj ve transit merkezlerinden biri olan İsviçre'de toplam altın ihracatı, aralık ayındaki 139 tonluk seviyenin de altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde ise ihracat 225,4 ton olarak gerçekleşmişti.

ASYA'YA GÜÇLÜ AKIŞ, ABD'YE SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan Asya pazarında belirgin bir canlanma görüldü. Çin Yeni Yılı öncesinde ocak ayında Çin'e 23 ton altın gönderildi. Aralık ayında Çin'e sevkiyat yapılmamıştı. Hindistan'a yapılan ihracat ise 2 tondan 23 tona çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

Ülke bazında Fransa'ya 16,4 ton altın gönderilirken, ABD'ye yapılan teslimatlar aralık ayındaki 5,8 ton seviyesinden yalnızca 161 kilograma geriledi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Hong Kong'a yönelik ihracatta ise artış kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Altın fiyatlarındaki güçlü seyir devam ediyor. Ons altın 29 Ocak'ta 5.594,82 dolarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra yıl başından bu yana yüzde 16 değer kazandı. 2025 genelinde ise güvenli liman talebinin etkisiyle yüzde 64'lük artış yaşandı.

Veriler, küresel altın ticaretinde merkezlerin ve talep yönelimlerinin yeniden şekillendiğini ortaya koyarken, özellikle Asya'daki talep toparlanmasının fiyat artışlarıyla paralel şekilde güçlendiğine işaret ediyor.