Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere’de sanayi siparişleri şubatta zayıf seyrini sürdürdü

Confederation of British Industry verilerine göre İngiltere’de sanayi sipariş dengesi şubatta -28 seviyesinde kalırken, üreticiler yüksek enerji maliyetleri, ticaret tarifeleri ve faiz baskısıyla karşı karşıya.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2026 14:21

Confederation of British Industry (CBI), şubat ayına ilişkin verilerinde sanayi siparişlerinde belirgin bir gerileme yaşandığını ve fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini bildirdi.

CBI'nin aylık sipariş dengesi endeksi şubatta -28 olarak ölçüldü. Endeks ocak ayında -30 seviyesindeydi. Buna rağmen şubat verisi, uzun vadeli ortalama olan -14'ün oldukça altında kaldı.

Üreticiler; artan enerji maliyetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifelerinin yansımaları ve yüksek faiz oranlarının oluşturduğu baskıyla karşı karşıya bulunuyor. CBI'nin fiyat beklentileri göstergesi şubatta +26 oldu. Ocak ayında +29'a yükselen gösterge, Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

CBI Kıdemli Ekonomisti Cameron Martin, birçok şirketin düşük güven ortamı ve artan maliyetler nedeniyle müşterilerinin harcamalarda temkinli davrandığını ifade etti.

26 Ocak–12 Şubat tarihleri arasında 305 üreticiyle gerçekleştirilen anket sonuçları, sektörde zorlu koşulların sürdüğüne işaret etti.

