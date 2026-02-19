Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 626,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.639 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 25.141 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 azalışla 46.035, puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 18.102 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,6 değer kaybederek 8.380 puandan işlem görüyor.

Dünya genelinde para politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlama davranışlarını etkilemeye devam ederken Fed politika faizinin sabit tutulduğu ocak toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koyan tutanaklarda, bazı yetkililerin fiyatlar genel düzeyindeki artışın beklentilere uygun şekilde yavaşladığı takdirde faiz oranında ilave aşağı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Söz konusu tutanaklar Fed yetkililerinin ayrışan politika duruşlarını yansıtırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz patikası beklentilerine ilişkin belirgin bir değişme görülmedi.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Morityus'a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde adadaki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Buna ek olarak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, Trump'ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirtmesi, ABD-İran arasındaki gerilimin yakın dönemde tırmanabileceği korkularını körükledi.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelerde siyasi alandan çok askeri yönde ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Cenevre'de 17 Şubat'ta başlayan ve dün sona eren üçlü müzakerelerin yeni turuna değinen Ukrayna Devlet Başkanı, görüşmelerde askeri ve siyasi konuların ayrı ayrı ele alındığını belirtti.

Kurumsal tarafta ise açıklanmaya devam eden şirket bilançoları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus Group, dördüncü çeyreğe ilişkin karının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Şirket, motor tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle 2026 için teslimat beklentisini piyasa öngörülerinin altında açıkladı.

Fransız hava yolu şirketi Air France-KLM, faaliyet sonucunun tarihte ilk kez 2 milyar avronun üzerine çıktığını duyurdu. Şirket, gelir artışı ve gerileyen yakıt maliyetlerinin, artan havalimanı ücretleri ile işçilik giderlerini dengelediğini belirtti.

Fransa merkezli Renault ise 2025 yılı için 10,93 milyar avro net zarar açıkladı.

Fransız otomobil üreticisi, Nissan'daki payına ilişkin muhasebe işlemlerindeki değişiklik kapsamında 9,3 milyar avroluk nakit dışı gider kaydetti. Buna karşın şirket, operasyonel performansın güçlü seyrettiğini ve gelirlerin yüzde 3 arttığını bildirdi.

Makroekonomik tarafta ise Avro Bölgesi'nde aralık ayı cari fazla 14,6 milyar avroya yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.