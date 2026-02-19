ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti

ABD'de sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin üzerinde, %0,7 artış göstererek güçlü bir seyir izledi. İmalat sektörü, %0,6'lık yükselişle son 11 ayın en büyük artışını kaydederek ekonomiye dair olumlu sinyaller verdi. Aralık ayında üretim sabit kalmıştı ve ekonomistlerin beklentisi %0,4 artış yönündeydi. Ocak itibarıyla imalat üretimi yıllık bazda %2,4 yükseldi.

Üretim artışı geniş tabanlı gerçekleşti. Dayanıklı mal imalatı %0,8 arttı; metalik olmayan mineral ürünleri, makine, bilgisayar ve elektronik ürünler ile motorlu taşıt ve parçaları üretimindeki yükseliş dikkat çekti. Motorlu taşıt üretimi Ağustos'tan bu yana ilk kez artış gösterdi. Dayanıksız mal imalatı ise %0,4 yükseldi ve kağıt, baskı, kimyasallar, plastik ve kauçuk ürünleri üretimi bu artışa katkıda bulundu.

Madencilik üretimi %0,2 düşerken, enerji üretimi soğuk hava koşullarının etkisiyle %2,1 arttı. Toplam sanayi üretimi yıllık bazda %2,3 yükselirken, kapasite kullanım oranı Aralık'taki %75,7'den %76,2'ye çıktı. İmalat sektöründe kapasite kullanım oranı %75,6 ile uzun dönem ortalamasının 2,6 puan altında yer aldı.