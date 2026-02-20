BofA’dan özel kredi pazarına 25 milyar dolarlık hamle

Bank of America (BofA), hızla büyüyen özel kredi piyasasında bilançosunu daha etkin kullanma kararı alarak bu alandaki işlemler için 25 milyar dolarlık kaynak ayırdı. Böylece banka, Wall Street'te benzer adımlar atan rakiplerinin arasına katılmış oldu.

Banka, mevcut doğrudan borç verme faaliyetlerini genişleterek özel kredi fırsatlarına kendi sermayesiyle yatırım yapacak. İşlemlerin, yatırım bankacılığı çatısı altındaki sermaye piyasaları bölümü üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

ÜST DÜZEY ATAMALAR

BofA, özel kredi stratejisi kapsamında yönetim kadrosunda da değişikliğe gitti. Küresel sermaye piyasaları birimi bünyesinde oluşturulan özel kredi başkanlığı görevine Anand Melvani getirildi. Otuz yılı aşkın süredir bankada görev yapan Melvani, küresel kaldıraçlı finans başkanı Chris Munro'ya bağlı olarak Amerika kaldıraçlı finans başkanlığı görevini de sürdürecek.

Öte yandan Scott Wiate, kurumsal kredi başkanı Bruce Thompson'a bağlı olarak özel kredi, yapılandırma ve sigortalama başkanı olarak görev yapacak. Wiate daha önce küresel kaldıraçlı finansman, küresel kredi ile belediye bankacılığı ve piyasaları için kurumsal kredi risk biriminin başkanlığını yürütüyordu.

SEKTÖRDE HIZLI BÜYÜME

Yaklaşık 1,8 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan özel kredi sektörü son yıllarda güçlü bir ivme yakaladı. Ares Management ve Apollo Global Management gibi büyük varlık yöneticileri bu alana önemli fonlar tahsis etti. Bankalar ve diğer yatırımcılar da pazarda daha fazla pay almak için pozisyonlarını artırıyor.

BofA, özel krediye resmi taahhütte bulunan son büyük ABD bankalarından biri oldu. Geçtiğimiz yıl JPMorgan Chase bilançosundan bu alan için 50 milyar dolar ek kaynak ayırmıştı. Goldman Sachs varlık yönetimi kolu üzerinden pazardaki varlığını güçlendirirken, Wells Fargo ve Citigroup gibi kurumlar da varlık yöneticileriyle işbirlikleri yaparak sektörde daha derin bir konum elde etmeye yöneldi.