Gazprom’dan Avrupa’ya depolama uyarısı: Doğal gaz seviyeleri kritik eşiğin altında!

Gazprom'un değerlendirmesine göre Avrupa genelindeki depolama tesislerinde doluluk oranı üçte birin altına düşmüş durumda. Mevcut arzın ise önceki yıllardan kalan rezervlerin devreye alınmasıyla desteklendiği ifade edildi.

Bu gelişme, özellikle kış aylarında artan talebin depolar üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle enerji arz güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

ALMANYA VE FRANSA'DA ORANLAR DAHA DÜŞÜK

Avrupa'nın en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'da doluluk oranlarının kıta ortalamasının da gerisinde olduğu bildirildi:

Almanya: %23

Fransa: %23,6

Bu seviyeler, Avrupa enerji piyasalarında arz kesintisi riskine ilişkin kaygıları artırdı.

KIŞ STOKLARI TÜKENDİ

Gazprom, kış öncesinde oluşturulan gaz stoklarının büyük ölçüde kullanıldığını ve mevcut depolama seviyelerinin geçmiş dönemlerden devreden rezervlerle korunduğunu vurguladı. Uzmanlara göre düşük stok seviyesi, önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarında dalgalanmayı artırabilir.

GAZPROM'UN AVRUPA'DAKİ PAYI GERİLEDİ

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiği boru hattı yatırımları sayesinde kıta pazarında yaklaşık %40 paya ulaşmıştı. Ancak yaptırımlar ve değişen enerji politikaları sonucunda Avrupa ülkeleri ABD, Katar ve Norveç gibi LNG tedarikçilerine yöneldi. Bu dönüşüm, şirketin Avrupa'ya yönelik satışlarında keskin bir düşüşe yol açtı.

Verilere göre Gazprom'un Avrupa'ya sevk ettiği doğal gaz miktarı 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeyken, 2024'te yaklaşık 15 milyar metreküpe kadar geriledi.

ENERJİ DENGELERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Avrupa'nın LNG ithalatını artırması ve alternatif tedarik kaynaklarına yönelmesi kıtanın enerji haritasını önemli ölçüde değiştirdi. Ancak depolama seviyelerinin düşük kalması, kısa vadede arz güvenliği ve fiyat oynaklığı konularını gündemde tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda depolama oranlarının enerji piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.