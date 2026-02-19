Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi

Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi 2025 yılı aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi. Ancak üretim, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 geriledi.

Avrupa Birliği genelinde ise aralık ayında inşaat üretimi aylık bazda yüzde 1,2 yükselirken, yıllık bazda değişim göstermedi.

AB ülkeleri arasında aylık artışta ilk sırayı yüzde 6,6 ile Macaristan aldı. Bu ülkeyi yüzde 5,1 ile Polonya ve yüzde 4 ile Slovakya izledi. Öte yandan en sert düşüşler yüzde 9,2 ile Avusturya'da, yüzde 3,2 ile Slovenya'da ve yüzde 2,3 ile Bulgaristan'da kaydedildi.

Yıllık verilere bakıldığında ise Slovakya'da yüzde 11,6, Slovenya'da yüzde 10,2 ve Finlandiya'da yüzde 6,6 oranında artış görüldü. Buna karşılık Avusturya'da yüzde 12,3, Belçika'da yüzde 4,3 ve İspanya'da yüzde 3,9 oranında gerileme yaşandı.