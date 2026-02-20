CANLI BORSA
Japonya’da enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde!

Ocak ayında manşet enflasyon yüzde 1,5’e gerileyerek Mart 2022’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Enflasyon 45 ayın ardından yeniden Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin altına inerken, çekirdek göstergelerde de belirgin yavaşlama kaydedildi.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 08:37

Japonya'da tüketici fiyat artışları son üç yılın en düşük düzeyine indi. Ocak ayında manşet enflasyon yüzde 1,5'e gerileyerek Mart 2022'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü. Böylece fiyat artışları, 45 ay boyunca yüzde 2'nin üzerinde seyrettikten sonra yeniden Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin altına düşmüş oldu.

Taze gıda ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da yüzde 2 seviyesine inerek Ocak 2024'ten bu yana en düşük düzeye geriledi ve piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Bu oran Aralık ayında yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti.

Enerji ve taze gıdayı kapsam dışı bırakan "çekirdek-çekirdek" enflasyon ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya indi.

Enflasyondaki yavaşlamada; taze gıda, kırmızı et ve kesme çiçek fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra petrol ürünlerindeki daha belirgin gerileme etkili oldu.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası, Ocak ayındaki değerlendirmesinde 1 Nisan'da başlayacak 2026 mali yılına ilişkin enflasyon beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Banka, çekirdek enflasyonu yüzde 1,9; çekirdek-çekirdek enflasyonu ise yüzde 2,2 olarak tahmin etti. Daha önce Ekim 2025 projeksiyonlarında bu oranlar sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 2 düzeyinde öngörülmüştü.

