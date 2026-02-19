Goldman Sachs: Aktif fonlar 2026’ya güçlü başladı

CANLI BORSA
Goldman Sachs stratejistlerinin değerlendirmesine göre, 2026’nın ilk döneminde büyük ölçekli (large-cap) aktif hisse senedi fonlarının çoğu referans endekslerini geride bırakmayı başardı.

19 Şubat 2026

Goldman Sachs'ın toplam 4,1 trilyon dolarlık varlığı yöneten 524 büyük ölçekli aktif fonu kapsayan çalışmasına göre, fonların yüzde 57'si yıl başından bu yana kıyaslama ölçütlerinin üzerinde performans gösterdi.

Bu oran, 2007'den beri kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekti.

Goldman Sachs'ten Ryan Hammond, yatırımcıların hem makro hem de mikro ölçekteki gelişmeleri fiyatlamaya çalıştığını belirtti. Hammond'a göre, yapay zeka temelli kazanan ve kaybeden şirketlere yönelik tartışmaların etkisiyle piyasa getirileri artık yalnızca teknoloji devleriyle sınırlı kalmıyor; daha geniş bir sektörel yayılım görülüyor.

Banka verileri, aktif fonların portföylerinde en yüksek ağırlığı finans ve sanayi hisselerine verdiğini, bilgi teknolojileri sektörünün ise görece düşük paya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca fonların nakit oranı yüzde 1,1 ile tarihsel olarak en düşük seviyelerden birine gerilemiş durumda.

Öte yandan, yılbaşından bu yana ABD'de aktif hisse senedi ETF'lerine 31 milyar dolarlık para girişi yaşandı. Pasif fonlara yönelik güçlü eğilime rağmen bu tablo, aktif yönetim tarafında dikkat çekici bir istisna olarak öne çıkıyor.

Analiz, çeyrek sonu portföy verilerine dayanarak toplam 4,1 trilyon dolarlık varlığı yöneten 524 büyük ölçekli aktif fonun pozisyonlarını inceliyor.

