Dijital euronun maliyeti ne kadar olacak?

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, dijital euronun dört yıl içinde Avrupa bankalarına 4–6 milyar euro maliyet getirebileceğini açıkladı. Kurulum maliyetinin 1,3 milyar, işletme maliyetlerinin ise 300 milyon euro olacağını belirtti; yıllık mı toplam mı olduğu net değil. ECB, dijital euro için AB mevzuatının yürürlüğe girmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2026 16:07

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Piero Cipollone, dijital euronun devreye alınmasının Avrupa'daki bankalara dört yıl içinde 4 ila 6 milyar euro arasında ek maliyet getirebileceğini söyledi.

Cipollone, ECB'nin geliştirme sürecini sürdürdüğü dijital merkez bankası parasının başlangıç kurulum giderlerinin yaklaşık 1,3 milyar euro olarak hesaplandığını aktardı. İşletme maliyetlerinin ise 300 milyon euro düzeyinde öngörüldüğünü belirten Cipollone, bu tutarın yıllık mı yoksa toplam maliyet mi olduğuna dair ayrıntı paylaşmadı.

Bankalardan elde edilen verilere dayalı tahminlere işaret eden Cipollone, dört yıllık uygulama sürecinde oluşacak toplam maliyetin 4 ila 6 milyar euro bandında olacağını ifade etti. Bu tutarın, bankaların bilgi teknolojileri sistemlerinin bakımına yıllık olarak ayırdığı bütçenin yaklaşık yüzde 3'üne denk geldiğini vurguladı.

ECB'nin dijital euroyu hayata geçirebilmesi için ise Avrupa Birliği mevzuatının yürürlüğe girmesi bekleniyor.

