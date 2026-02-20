Goldman Sachs'tan altın tahmini: 2026 sonunda ons 5.400 dolar olacak

Goldman Sachs'ın 2026 görünüm raporuna göre altın piyasasında yapısal talep güçlü kalmayı sürdürecek ve fiyatlar orta vadede kademeli fakat istikrarlı bir yükseliş eğilimi gösterecek. Banka, ons altının 2026 yılı sonunda 5.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Raporda, altın fiyatlarını destekleyen ana faktörler arasında merkez bankalarının devam eden güçlü alımları ile ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine paralel olarak özel yatırımcıların altına yönelmesi öne çıkarılıyor.

Son dönemdeki fiyat artışının klasik bir "emtia süper döngüsü" olarak değerlendirilmediği belirtilirken, yükselişin daha çok para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yatırımcı tercihlerindeki değişimlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Goldman Sachs, küresel ekonomik koşulların belirsizliğine dikkat çekerek rallinin süresi ve boyutunun kesin şekilde tahmin edilmesinin zor olduğunu vurgulasa da, altın piyasasındaki yapısal dinamiklerin uzun vadede fiyatları desteklemeye devam edeceği görüşünü paylaşıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLUR?

1 ons altın = 31,1035 gram.

Goldman Sachs'ın tahmini: 1 ons altın = 5.400 $ (2026 sonu beklentisi).

Bugünkü USD/TRY kuru ~43,84 TL civarında işlem görüyor.

Hesaplama

Ons altın 5.400 dolar olursa, gram altın dolar olarak:

5.400 ÷ 31,1035 ≈ 173,68 $/gram

TL olarak:

173,68 × 43,84 ≈ 7.613 TL/gram

Sonuç:

Altın ons fiyatı 5.400 dolar seviyesine yükselirse ve dolar kuru bugün gibi ~43,8 TL civarında kalırsa, 24 ayar spot gram altın yaklaşık ~7.600 TL olur.