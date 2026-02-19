ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek

CANLI BORSA
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’dan elde edilen petrol işletme payları ve federal vergilerin Trump yönetimi denetimindeki fona aktarılacağını duyurdu. Yerel vergiler ise doğrudan Venezuela hükümetine ödenecek.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2026 09:36

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'daki petrol sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yerel vergi, izin ve harç ödemelerini doğrudan Venezuela hükümetine yapması gerektiğini açıkladı. Ancak petrol işletme payları, sabit varil başına vergiler ve federal vergiler, ABD yönetimindeki bir fona aktarılacak.

Bakanlık, bu ödemelerin Trump yönetimi tarafından denetlenen Yabancı Hükümet Mevduat Fonları'na yatırılmasının zorunlu olduğunu duyurdu. Bu uygulama, Hazine'nin Şubat ayında Venezuela petrolüne yönelik yaptırımları hafifleten ve petrol arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine ABD mal, teknoloji, yazılım ve hizmeti sağlanmasına izin veren genel lisansları sonrasında devreye girdi.

Böylece petrol gelirlerinin bir kısmı Venezuela hükümetine giderken, belirlenen pay ve vergiler ABD kontrolündeki fona aktarılacak ve fon yönetimi tamamen ABD hükümetinin denetimi altında gerçekleştirilecek.

