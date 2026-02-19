İklim krizi kahve üretimini ve fiyatları tehdit ediyor

Sıcaklıklar 30°C'nin üstüne çıktığında kahve bitkisi ısı stresiyle karşılaşıyor. Bu, verimde azalma, çekirdek kalitesinde düşüş ve bitkinin hastalıklara karşı hassasiyetinde artışa yol açabiliyor. Raporda, bu faktörlerin toplamda küresel arzı ve kaliteyi azaltarak fiyatların yükselmesine neden olduğu vurgulanıyor.

KÜRESEL ARZIN BÜYÜK KISMI BEŞ ÜLKEDEN

Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Etiyopya ve Endonezya, dünya kahve arzının yaklaşık yüzde 75'ini karşılıyor. Analize göre, bu ülkelerde yılda ortalama 144 gün "kahveye zarar veren sıcak" koşullar yaşanıyor. İklim değişikliği olmasaydı bu gün sayısı yılda yaklaşık 57 gün daha az olacaktı.

Sıcaklık artışlarının yanı sıra değişen yağış düzeni de üretimi zorlaştırıyor. Kahve bitkisi için düzenli ve yeterli yağış kritik; yıllık 59-79 inç yağış "optimal" kabul ediliyor. Kuraklıklar verimi düşürebiliyor ve Brezilya'daki 2023 kuraklığı da son dönemdeki kahve fiyatlarındaki yükselişle ilişkilendiriliyor.

ZARARLI VE HASTALIK RİSKİ BÜYÜYOR

İklim değişikliği, kahve yaprak pası ve kahve meyve kurdu gibi zararlıların etkisini artırabiliyor. Değişen iklim koşulları, bu risklerin yayılımını ve yönetimini doğrudan etkiliyor.

KÜÇÜK ÜRETİCİLER ÜRETİMİN BEL KEMİĞİ

Küresel kahve üreticilerinin yaklaşık yüzde 80'i küçük ölçekli çiftçilerden oluşuyor ve arzın yüzde 60'ını sağlıyor. Ancak bu üreticiler, iklime uyum için gereken finansmanın yalnızca yüzde 0,36'sına erişebiliyor.

UYUM MALİYETİ VE GELECEĞE DAİR UYARILAR

Rapora göre, bir hektarlık bir çiftlikte iklime uyum maliyeti günlük ortalama 2,19 dolar. Bu miktar birçok ülkede bir fincan kahvenin fiyatının altında kaldığı için finansmana erişim açığı daha da belirginleşiyor. Analiz, yeterli uyum sağlanamazsa 2050'ye kadar kahve tarımına uygun arazilerin yarısının kaybedilebileceği uyarısını yapıyor. Özellikle Arabica kahve, ısıya duyarlılığı nedeniyle risk altında. Öte yandan, daha önce uygun olmayan bazı yüksek rakımlı bölgeler, ısınan dünyada üretime elverişli hale gelebilir.

Raporda ayrıca, üretimin serin yüksek rakımlara kaymasının ormansızlaşma riskini artırabileceği ve sürdürülebilir uygulamaların hem üretimi koruyabileceği hem de iklim riskini yönetmede etkili olacağı vurgulanıyor. Kahve bitkilerinin gölgelik ağaç örtüsü altında yetiştirilmesi, yüksek sıcaklıklara karşı koruma sağlarken ekolojik faydalar da sunuyor.

Her ne kadar Arabica kahve vadeli işlemleri Temmuz 2025'ten itibaren düşük seviyelerde olsa da, rapor önümüzdeki yıllarda iklim risklerinin hem arz hem fiyat üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngörüyor.