CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,56 artışla 14.340,28 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2026 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 yükselişle 14.259,90 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,39 puan ve yüzde 0,56 artışla 14.340,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,09 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen yüzde 0,49 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran geriliminin gölgesinde yapay zeka konusunda yapılan iş birliklerinden bulduğu destekle yükselirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililer arasındaki politika ayrışması dikkati çekti.

Enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koyan tutanaklarda, bazı yetkililerin fiyatlar genel düzeyindeki artışın beklentilere uygun şekilde yavaşladığı takdirde faiz oranında ilave aşağı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Tutanaklarda bazı yetkililerin ise gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirttiği ifade edildi.

Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Morityus'a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde adadaki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Buna ek olarak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, Trump'ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirtmesi, ABD-İran arasındaki gerilimin yakın dönemde tırmanabileceği korkularını körükledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İklim değişikliği kahve fiyatlarına nasıl yansıdı? İklim değişikliği kahve fiyatlarına nasıl yansıdı? 18 Şubat 2026 10:49
Asya piyasaları borsaların kapalı olmasıyla sınırlı ilerliyor Asya piyasaları borsaların kapalı olmasıyla sınırlı ilerliyor 18 Şubat 2026 10:13
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Şubat 2026 10:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Şubat 2026 09:32
Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili 18 Şubat 2026 09:30
ECB Başkanı Lagarde görevinden ayrılacak mı? ECB Başkanı Lagarde görevinden ayrılacak mı? 18 Şubat 2026 08:39
Japonya’nın ihracatı artış gösterdi: Çin talebi öne çıktı Japonya’nın ihracatı artış gösterdi: Çin talebi öne çıktı 18 Şubat 2026 08:23
Çelik ve alüminyum tarifelerine ayarlama Çelik ve alüminyum tarifelerine ayarlama 18 Şubat 2026 08:17
Enerji ve sanayiye büyük hamle: Japonya’dan ABD’ye 36 milyar dolarlık yatırım! Enerji ve sanayiye büyük hamle: Japonya’dan ABD’ye 36 milyar dolarlık yatırım! 18 Şubat 2026 08:14
New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü 18 Şubat 2026 08:01
Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor 18 Şubat 2026 07:59
Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı 18 Şubat 2026 07:48
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.259,9000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14259,9 Yüksek 14259,9
Açılış
43,771 Değişim 0,0347 Son veri saati:
Düşük 43,7384 Yüksek 43,7731
Açılış
51,7767 Değişim 0,1913 Son veri saati:
Düşük 51,5717 Yüksek 51,763
Açılış
7.058,3390 Değişim 77,916 Son veri saati:
Düşük 6981,394 Yüksek 7059,31
Açılış
110,9711 Değişim 3,3330 Son veri saati:
Düşük 107,6944 Yüksek 111,0274
Açılış
BİST En Aktif Hisseler