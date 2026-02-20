CANLI BORSA
Fitch: Petrol fiyatları düşse de Orta Doğu ekonomileri büyümesini sürdürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2026 yılı için Orta Doğu ekonomilerine dair öngörülerini açıkladı. Kurum, petrol fiyatlarının gerilemesine rağmen bölgedeki ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 16:23

Fitch'in Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Irak, İsrail ve Ürdün'ü kapsayan analizine göre, bölge ekonomilerinin medyan büyüme oranı 2025'teki %3,4 seviyesinden 2026'da %4'e yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte, İran ve diğer jeopolitik risk bölgelerinin kredi notları açısından hâlâ risk oluşturduğu vurgulandı.

Kurum, petrol fiyatlarının Bahreyn, Suudi Arabistan ve kısmen Umman dışında tüm KİK ülkelerinde mali başabaş seviyelerinin üzerinde kalacağını öngörüyor. Son yıllarda uygulanan reformların ülkelerin gelirlerini artırdığı ve maaş ile sübvansiyon harcamalarını kontrol altında tuttuğu belirtilerek, bu durumun düşük petrol fiyatlarına karşı kredi profillerini güçlendirdiği ifade edildi.

Fitch, baz senaryoya göre petrol fiyatlarının güçlü kamu sermaye harcamalarını sürdürmek için yeterli olacağını ve bunun enerji ile altyapı sektörleri başta olmak üzere şirket kazançlarını destekleyerek, petrol dışı sektörlerdeki büyümeyi teşvik edeceğini ve ekonomik çeşitlendirmeyi güçlendireceğini kaydetti.

