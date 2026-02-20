CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin, Almanya'nın ticaret ortakları arasında ilk sırada!

Çin, Almanya'nın ticaret ortakları arasında ilk sırada!

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından olan Çin, geçen yıl ilk sıradaki yerini ABD'den geri almayı başardı.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 13:22

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025'e ilişkin ülkenin en önemli ticaret ortaklarını açıkladı. Buna göre, Almanya'ya ihracatını artıran Çin, geçen yıl Alman dış ticaretinde en önemli ortak ülkeler listesinde ilk sırada yer aldı.

Almanya ile Çin arasındaki mal ticareti 2025'te yüzde 2,1 artarak 251,8 milyar avroya çıktı. Almanya'dan Çin'e ihraç edilen malların değeri ise yüzde 9,7 düşüşle 81,3 milyar avroya indi.

Analistler, bu düşüşü daha önce Almanya'dan ithal edilen malların bu ülkede artan üretimine bağladı. Çin, daha önce Almanya'dan ithal ettiği bazı otomobilleri artık kendisi üretiyor.

Söz konusu dönemde Almanya ile ABD arasındaki toplam ticaret hacmi yüzde 5 gerileyerek 240,5 milyar avro oldu. Böylece Çin, 11,3 milyar avro farkla 2025'te Almanya'nın en önemli ticaret ortağı oldu.

Hollanda, 209,1 milyar avro tutarındaki ihracat ve ithalatıyla Almanya'nın üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı.

Çin, 2023'te 253,1 milyar avroluk hacimle art arda sekizinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmuştu. Fakat, 2024'te Almanya ile 252,8 milyar avroluk ticaret hacmine ulaşan ABD, Çin'i geçmeyi başarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yüksek gümrük tarifelerine rağmen ABD, geçen yıl Alman ihracatının en önemli alıcısı olma konumunu sürdürdü.

Geçen yıl Almanya'nın ABD'ye ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 146,2 milyar avroya indi. Ağustos 2025'ten bu yana çoğu Alman ürününe yönelik ABD gümrük vergilerinin, önceki oranların birkaç katına çıkarılarak yüzde 15 olarak uygulanması dikkati çekiyor

117,4 milyar avro ile Fransa ve 112,5 milyar avro ile Hollanda, geçen yıl Alman mallarının en önemli alıcı ülkeleri arasında yine ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Destatis'e göre ABD, "2015'ten beri, Alman mallarının en önemli alıcısı" olmaya devam ederken Çin bu listede altıncı sırada yer alıyor.

Almanya'nın her iki ülkeden ithalatı geçen yıl arttı.

Çin'den mal ithalatı yüzde 8,8 artarak 170, milyar avroya ulaşırken ABD'den mal ithalatı yüzde 2,7 genişleyerek 94,3 milyar avroya yükseldi. Böylece, Çin Almanya'nın en önemli tedarikçisi olmaya devam etti. Çin'den ithal edilen malların en büyük payını, 50,9 milyar avro değerindeki veri işleme ekipmanları, elektrikli ve optik ürünler oluşturdu.

Çin ile olan ticaret açığı, ithalattaki artış ve ihracattaki gerilemenin etkisiyle 2025'te 22,4 milyar avro artarak 89,3 milyar avroya ulaştı.

Almanya'nın en önemli tedarikçisi listesinde Çin'i 96,7 milyar avro ile Hollanda ve 94,3 milyar avro ile ABD izledi.

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 55 MİLYAR AVROYA YAKLAŞTI

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik bağlar, 2025 yılında da gücünü korudu. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 54,9 milyar avro olarak gerçekleşti.

Geçen yıl iki ülke arasındaki mal değişimi neticesinde toplam ticaret hacmi 54,9 milyar avroya ulaştı.

Bu dönemde Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı 29,4 milyar avro olurken, Türkiye'den gerçekleştirdiği ithalat 25,5 milyar avro seviyesinde kaydedildi.

Almanya, geçen yıl Türkiye ile dış ticaretinde yaklaşık 3,9 milyar avro fazla verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs’tan altın tahmini: 2026 sonunda ons 5.400 dolar olacak Goldman Sachs'tan altın tahmini: 2026 sonunda ons 5.400 dolar olacak 20 Şubat 2026 09:04
BofA’dan özel kredi pazarına 25 milyar dolarlık hamle BofA’dan özel kredi pazarına 25 milyar dolarlık hamle 20 Şubat 2026 08:40
Japonya’da enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde! Japonya’da enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde! 20 Şubat 2026 08:37
ABD’nin ticari ham petrol stokları 9 milyon varil azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları 9 milyon varil azaldı 20 Şubat 2026 08:32
Dijital euronun maliyeti ne kadar olacak? Dijital euronun maliyeti ne kadar olacak? 19 Şubat 2026 16:07
İsviçre’nin altın ihracatı geriledi: Türkiye’ye sevkiyat azaldı İsviçre’nin altın ihracatı geriledi: Türkiye’ye sevkiyat azaldı 19 Şubat 2026 15:36
Goldman Sachs: Aktif fonlar 2026’ya güçlü başladı Goldman Sachs: Aktif fonlar 2026’ya güçlü başladı 19 Şubat 2026 15:08
İngiltere’de sanayi siparişleri şubatta zayıf seyrini sürdürdü İngiltere’de sanayi siparişleri şubatta zayıf seyrini sürdürdü 19 Şubat 2026 14:21
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi 19 Şubat 2026 14:13
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Şubat 2026 12:26
ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti 19 Şubat 2026 11:42
ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor 19 Şubat 2026 11:37
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.798,3100 Değişim 162,43 Son veri saati:
Düşük 13751,89 Yüksek 13914,32
Açılış
43,8524 Değişim 0,0982 Son veri saati:
Düşük 43,7488 Yüksek 43,847
Açılış
51,6088 Değişim 0,1416 Son veri saati:
Düşük 51,528 Yüksek 51,6696
Açılış
7.082,0510 Değişim 85,564 Son veri saati:
Düşük 7023,349 Yüksek 7108,913
Açılış
113,2204 Değişim 5,2144 Son veri saati:
Düşük 109,2888 Yüksek 114,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler