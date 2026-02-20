İngiltere’de ocak ayında bütçe fazlası ikiye katlandı

İngiltere'nin kamu maliyesi ocak ayında dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

AJ Bell analisti Danni Hewson, öz değerlendirme vergilerinden sağlanan güçlü tahsilatın mali görünümü desteklediğini, ayrıca devlet borcuna yönelik faiz ödemelerindeki 5 milyar sterlinlik azalmanın bütçe üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtti.

Ocakta kamu maliyesi 30,4 milyar sterlin fazla verirken, bu tutar geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 14,5 milyar sterlinlik fazlanın iki katını aştı. Verilerin açıklanmasının ardından İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi %4,336'ya, 30 yıllık tahvil getirisi ise %5,138'e gerileyerek son beş haftanın en düşük seviyelerine indi.