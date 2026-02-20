Fitch, TAV Havalimanları’nın kredi notunu BB+ olarak teyit etti

Fitch Ratings değerlendirmesinde, TAV'ın çeşitlendirilmiş varlık portföyü, 'BB+' ile uyumlu finansal performansı ve ana ortağı Aéroports de Paris S.A.'den gelebilecek olası destek dikkate alındı. Şirketin bb- seviyesindeki Bağımsız Kredi Profili (SCP), Türkiye'deki operasyonel ve düzenleyici bağlantıları ile holding borcunun, proje finansmanı ile sağlanan işletme şirketi borçlarına göre daha düşük öncelikte olmasını yansıtıyor.

Fitch, TAV'ın notunun SCP'nin iki kademe üzerinde olmasında ADP'nin finansal destek sağlama konusundaki "Yüksek" stratejik teşviki, fakat "Düşük" operasyonel ve hukuki teşviklerinin etkili olduğunu belirtti. TAV, ADP için stratejik bir varlık olarak görülürken, ana şirketin bağlı ortaklık borçlarına garanti vermediği vurgulandı.