CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch, TAV Havalimanları’nın kredi notunu BB+ olarak teyit etti

Fitch, TAV Havalimanları’nın kredi notunu BB+ olarak teyit etti

Fitch Ratings, TAV Havalimanları’nın Uzun Vadeli IDR ve teminatsız kıdemli tahvil notunu ‘BB+’ seviyesinde teyit etti ve not görünümünü “stabil” olarak korudu.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 09:16

Fitch Ratings değerlendirmesinde, TAV'ın çeşitlendirilmiş varlık portföyü, 'BB+' ile uyumlu finansal performansı ve ana ortağı Aéroports de Paris S.A.'den gelebilecek olası destek dikkate alındı. Şirketin bb- seviyesindeki Bağımsız Kredi Profili (SCP), Türkiye'deki operasyonel ve düzenleyici bağlantıları ile holding borcunun, proje finansmanı ile sağlanan işletme şirketi borçlarına göre daha düşük öncelikte olmasını yansıtıyor.

Fitch, TAV'ın notunun SCP'nin iki kademe üzerinde olmasında ADP'nin finansal destek sağlama konusundaki "Yüksek" stratejik teşviki, fakat "Düşük" operasyonel ve hukuki teşviklerinin etkili olduğunu belirtti. TAV, ADP için stratejik bir varlık olarak görülürken, ana şirketin bağlı ortaklık borçlarına garanti vermediği vurgulandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek 19 Şubat 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 19 Şubat 2026 09:33
Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme 19 Şubat 2026 09:31
ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! 19 Şubat 2026 09:17
Piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler öne çıkıyor Piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler öne çıkıyor 19 Şubat 2026 09:06
Gazprom’dan Avrupa’ya depolama uyarısı: Doğal gaz seviyeleri kritik eşiğin altında! Gazprom’dan Avrupa’ya depolama uyarısı: Doğal gaz seviyeleri kritik eşiğin altında! 19 Şubat 2026 08:57
ABD’ye yabancı sermaye girişi Aralık’ta yavaşladı ABD’ye yabancı sermaye girişi Aralık'ta yavaşladı 19 Şubat 2026 08:49
IMF’den Çin’e tüketim vurgusu: Büyüme modeli yeniden dengelenmeli IMF’den Çin’e tüketim vurgusu: Büyüme modeli yeniden dengelenmeli 19 Şubat 2026 08:45
Petrolde jeopolitik gerilim sonrası dalgalı seyir Petrolde jeopolitik gerilim sonrası dalgalı seyir 19 Şubat 2026 08:40
Goldman: Almanya’nın savunma harcamaları hedefi tutturmakta zorlanabilir Goldman: Almanya’nın savunma harcamaları hedefi tutturmakta zorlanabilir 18 Şubat 2026 14:26
S&P Global Ratings, Türkiye ve finans sektörüne özel yeni bülten başlattı S&P Global Ratings, Türkiye ve finans sektörüne özel yeni bülten başlattı 18 Şubat 2026 14:22
İngiltere’de konut fiyatları arttı İngiltere'de konut fiyatları arttı 18 Şubat 2026 14:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.804,2100 Değişim 614,47 Son veri saati:
Düşük 13728,64 Yüksek 14343,11
Açılış
43,8574 Değişim 0,0982 Son veri saati:
Düşük 43,7488 Yüksek 43,847
Açılış
51,5955 Değişim 0,1158 Son veri saati:
Düşük 51,5538 Yüksek 51,6696
Açılış
7.068,2180 Değişim 46,279 Son veri saati:
Düşük 7023,349 Yüksek 7069,628
Açılış
110,9478 Değişim 1,8205 Son veri saati:
Düşük 109,2888 Yüksek 111,1093
Açılış
BİST En Aktif Hisseler