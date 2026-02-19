Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme

Federal Reserve'in ocak ayı toplantısına ait yayımlanan tutanaklar, politika yapıcıların faiz indirimleri konusunda beklenenden daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğini gösterdi. Bazı üyelerin ise gerekmesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini değerlendirdiği görüldü. Bu tablo, yıl içinde parasal gevşeme beklentilerinin bir miktar zayıflamasına neden oldu.

Bakır fiyatları, önceki seansta yüzde 2'nin üzerinde yükselmesinin ardından perşembe günü Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,6'ya kadar geriledi. Faiz indirimi ihtimalinin azalması, küresel talep görünümüne ilişkin beklentileri de olumsuz etkiledi.

Ocak ayı sonunda spekülatif alımların etkisiyle iki ay süren yükseliş trendinde rekor seviyelere ulaşan bakır, son dönemde daha dengeli bir seyir izlemeye başladı. Fed'in son toplantısından bu yana açıklanan veriler ise ABD ekonomisinde büyümenin hız kazandığına, enflasyonun yavaşladığına ve iş gücü piyasasının istikrarını koruduğuna işaret ediyor.