CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme

Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli duruşunu ortaya koyan son toplantı tutanakları, bakır fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2026 09:31

Federal Reserve'in ocak ayı toplantısına ait yayımlanan tutanaklar, politika yapıcıların faiz indirimleri konusunda beklenenden daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsediğini gösterdi. Bazı üyelerin ise gerekmesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini değerlendirdiği görüldü. Bu tablo, yıl içinde parasal gevşeme beklentilerinin bir miktar zayıflamasına neden oldu.

Bakır fiyatları, önceki seansta yüzde 2'nin üzerinde yükselmesinin ardından perşembe günü Londra Metal Borsası'nda yüzde 0,6'ya kadar geriledi. Faiz indirimi ihtimalinin azalması, küresel talep görünümüne ilişkin beklentileri de olumsuz etkiledi.

Ocak ayı sonunda spekülatif alımların etkisiyle iki ay süren yükseliş trendinde rekor seviyelere ulaşan bakır, son dönemde daha dengeli bir seyir izlemeye başladı. Fed'in son toplantısından bu yana açıklanan veriler ise ABD ekonomisinde büyümenin hız kazandığına, enflasyonun yavaşladığına ve iş gücü piyasasının istikrarını koruduğuna işaret ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Şubat 2026 10:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Şubat 2026 09:32
Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili 18 Şubat 2026 09:30
ECB Başkanı Lagarde görevinden ayrılacak mı? ECB Başkanı Lagarde görevinden ayrılacak mı? 18 Şubat 2026 08:39
Japonya’nın ihracatı artış gösterdi: Çin talebi öne çıktı Japonya’nın ihracatı artış gösterdi: Çin talebi öne çıktı 18 Şubat 2026 08:23
Çelik ve alüminyum tarifelerine ayarlama Çelik ve alüminyum tarifelerine ayarlama 18 Şubat 2026 08:17
Enerji ve sanayiye büyük hamle: Japonya’dan ABD’ye 36 milyar dolarlık yatırım! Enerji ve sanayiye büyük hamle: Japonya’dan ABD’ye 36 milyar dolarlık yatırım! 18 Şubat 2026 08:14
New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü 18 Şubat 2026 08:01
Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor 18 Şubat 2026 07:59
Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı 18 Şubat 2026 07:48
IMF’den Japonya’ya: Faiz artırımlarına devam edin IMF'den Japonya'ya: Faiz artırımlarına devam edin 18 Şubat 2026 07:28
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 17 Şubat 2026 16:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.259,9000 Değişim 378,43 Son veri saati:
Düşük 14154,24 Yüksek 14532,67
Açılış
43,7862 Değişim 0,0347 Son veri saati:
Düşük 43,7384 Yüksek 43,7731
Açılış
51,788 Değişim 0,1829 Son veri saati:
Düşük 51,5717 Yüksek 51,7546
Açılış
7.034,7330 Değişim 55,844 Son veri saati:
Düşük 6981,394 Yüksek 7037,238
Açılış
109,9721 Değişim 2,5012 Son veri saati:
Düşük 107,6944 Yüksek 110,1956
Açılış
BİST En Aktif Hisseler