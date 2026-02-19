CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme!

ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme!

ABD’de petrol piyasasına ilişkin son veriler, stoklarda gerilemeye işaret etti. 13 Şubat ile sona eren haftada ham petrol stokları 609 bin varil azaldı. Bir önceki hafta ise 13,4 milyon varillik güçlü bir artış kaydedilmişti.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2026 09:17

American Petroleum Institute (API) tarafından açıklanan verilere göre, aynı dönemde benzin stokları 312 bin varil geriledi. Önceki hafta benzin stoklarında 3,3 milyon varillik artış yaşanmıştı. Damıtılmış ürün stokları da 1 milyon 567 bin varil düşerken, bir önceki hafta bu kalemde 2 milyon varillik azalış açıklanmıştı.

Cushing teslimat noktasındaki ham petrol stokları 1 milyon 367 bin varil azalırken, önceki hafta burada 1,4 milyon varillik artış görülmüştü.

Isıtma yağı stokları ise 316 bin varil artış kaydetti. Bu kalemde önceki hafta 262 bin varillik yükseliş gerçekleşmişti.

Ham petrol ithalatı haftalık bazda 372 bin varil azalırken, bir önceki hafta 268 bin varil artmıştı. Petrol ürünleri ithalatı da 18 bin varil geriledi. Önceki hafta bu kalemde 179 bin varillik düşüş yaşanmıştı.

Öte yandan rafinerilerin ham petrol işleme miktarı 134 bin varil arttı. Bir önceki haftada artış 141 bin varil seviyesindeydi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Şubat 2026 09:32
Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili 18 Şubat 2026 09:30
ECB Başkanı Lagarde görevinden ayrılacak mı? ECB Başkanı Lagarde görevinden ayrılacak mı? 18 Şubat 2026 08:39
Japonya’nın ihracatı artış gösterdi: Çin talebi öne çıktı Japonya’nın ihracatı artış gösterdi: Çin talebi öne çıktı 18 Şubat 2026 08:23
Çelik ve alüminyum tarifelerine ayarlama Çelik ve alüminyum tarifelerine ayarlama 18 Şubat 2026 08:17
Enerji ve sanayiye büyük hamle: Japonya’dan ABD’ye 36 milyar dolarlık yatırım! Enerji ve sanayiye büyük hamle: Japonya’dan ABD’ye 36 milyar dolarlık yatırım! 18 Şubat 2026 08:14
New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü 18 Şubat 2026 08:01
Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor Bakır fiyatlarında gerileme sürüyor 18 Şubat 2026 07:59
Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı Fitch, ABD bütçe açıkları konusunda uyardı 18 Şubat 2026 07:48
IMF’den Japonya’ya: Faiz artırımlarına devam edin IMF'den Japonya'ya: Faiz artırımlarına devam edin 18 Şubat 2026 07:28
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 17 Şubat 2026 16:51
ABD’de özel sektör istihdamı üç haftadır hızlanıyor ABD’de özel sektör istihdamı üç haftadır hızlanıyor 17 Şubat 2026 16:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.259,9000 Değişim 378,43 Son veri saati:
Düşük 14154,24 Yüksek 14532,67
Açılış
43,7875 Değişim 0,0347 Son veri saati:
Düşük 43,7384 Yüksek 43,7731
Açılış
51,7794 Değişim 0,1722 Son veri saati:
Düşük 51,5717 Yüksek 51,7439
Açılış
7.034,2870 Değişim 54,517 Son veri saati:
Düşük 6981,394 Yüksek 7035,911
Açılış
109,7747 Değişim 2,5012 Son veri saati:
Düşük 107,6944 Yüksek 110,1956
Açılış
BİST En Aktif Hisseler