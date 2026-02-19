ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme!

American Petroleum Institute (API) tarafından açıklanan verilere göre, aynı dönemde benzin stokları 312 bin varil geriledi. Önceki hafta benzin stoklarında 3,3 milyon varillik artış yaşanmıştı. Damıtılmış ürün stokları da 1 milyon 567 bin varil düşerken, bir önceki hafta bu kalemde 2 milyon varillik azalış açıklanmıştı.

Cushing teslimat noktasındaki ham petrol stokları 1 milyon 367 bin varil azalırken, önceki hafta burada 1,4 milyon varillik artış görülmüştü.

Isıtma yağı stokları ise 316 bin varil artış kaydetti. Bu kalemde önceki hafta 262 bin varillik yükseliş gerçekleşmişti.

Ham petrol ithalatı haftalık bazda 372 bin varil azalırken, bir önceki hafta 268 bin varil artmıştı. Petrol ürünleri ithalatı da 18 bin varil geriledi. Önceki hafta bu kalemde 179 bin varillik düşüş yaşanmıştı.

Öte yandan rafinerilerin ham petrol işleme miktarı 134 bin varil arttı. Bir önceki haftada artış 141 bin varil seviyesindeydi.