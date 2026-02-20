Trump dönemi tarifeleri kararı öncesi S&P 500 için dört olası senaryo

Mahkemenin kararını 20 Şubat Cuma günü açıklayabileceği düşünülüyor. Ayrıca 24 Şubat Salı ve 25 Şubat Çarşamba da karar takviminde yer alıyor. Haftalardır süren "her an açıklanabilir" beklentisi, piyasalarda temkinli bir bekleyişe yol açtı.

J.P. MORGAN'IN SENARYOLARI VE OLASILIKLARI ŞÖYLE:

Tarifelerin iptal edilip hemen yenileriyle değiştirilmesi: %64 olasılık. Bu durumda S&P 500'ün ilk etapta %0,75–%1 yükselmesi, ardından %0,1–%0,2 net artışla dengelenmesi bekleniyor.

Tarifelerin onaylanması: %26 olasılık. Endeksin %0,3–%0,5 düşebileceği ve faiz eğrisinde daha belirgin hareketler olabileceği öngörülüyor.

Tarifelerin ara seçimler sonrasında iptal edilmesi: %9 olasılık. S&P 500'ün %1,25–%1,5 yükselmesi, Russell 2000 gibi küçük ölçekli şirket endekslerinin daha güçlü performans göstermesi bekleniyor.

Tarifelerin iptal edilip yerine yenisinin getirilmemesi: %1 olasılık. Bu senaryoda S&P 500'ün %1,5–%2 artabileceği öngörülüyor.

ABD'nin 2026 mali yılı Ocak ayı itibarıyla yaklaşık 124 milyar dolar gümrük vergisi topladığı belirtiliyor. Mahkemenin yetkiyi sınırlaması halinde yönetimin alternatif yasal düzenlemelere yönelebileceği, karar sonrası hisse senetleri, tahvil getirileri ve dolar kurunda dalgalanmalar yaşanabileceği ifade ediliyor.