Fed cephesinden dikkatli ton: Faiz indiriminde alan sınırlı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, politika faizinin "nötr" seviyeye büyük ölçüde yaklaştığını belirterek, bundan sonraki dönemde faiz indirimleri için manevra alanının daralmış olabileceğini ifade etti. Kashkari'ye göre Fed'in atacağı yeni adımlarda enflasyonun yüzde 2 hedefine tam olarak dönüp dönmeyeceği ve işsizlik oranının seyri belirleyici olacak.

"NÖTR SEVİYEYE OLDUKÇA YAKINIZ"

Mevcut para politikasının geldiği noktaya dikkat çeken Kashkari, son birkaç yılda faizlerin kayda değer ölçüde indirildiğini hatırlatarak, para politikasının nötr düzeye oldukça yaklaşmış olabileceğini dile getirdi. Ancak bundan sonraki süreçte enflasyonun yönünün netleşmesi gerektiğini vurgulayan Kashkari, fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine kalıcı biçimde inip inmeyeceğinin kritik olduğunu söyledi.

İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise geçen yıl ve iki yıl öncesine kıyasla daha dengeli bir görünüm olduğunu belirten Kashkari, buna rağmen ABD genelinde istihdam piyasasının hâlen güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

Son dönemde daha temkinli ve sıkı para politikası mesajları veren yetkililer arasına katılan Kashkari'nin açıklamaları, Fed'in politika duruşunda ihtiyatlı yaklaşımın sürdüğüne işaret ediyor.