CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fed cephesinden dikkatli ton: Faiz indiriminde alan sınırlı

Fed cephesinden dikkatli ton: Faiz indiriminde alan sınırlı

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, politika faizinin “nötr” seviyeye yaklaştığını belirterek, Fed’in bundan sonraki faiz indirimleri için manevra alanının sınırlı olabileceğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 09:11

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, politika faizinin "nötr" seviyeye büyük ölçüde yaklaştığını belirterek, bundan sonraki dönemde faiz indirimleri için manevra alanının daralmış olabileceğini ifade etti. Kashkari'ye göre Fed'in atacağı yeni adımlarda enflasyonun yüzde 2 hedefine tam olarak dönüp dönmeyeceği ve işsizlik oranının seyri belirleyici olacak.

"NÖTR SEVİYEYE OLDUKÇA YAKINIZ"

Mevcut para politikasının geldiği noktaya dikkat çeken Kashkari, son birkaç yılda faizlerin kayda değer ölçüde indirildiğini hatırlatarak, para politikasının nötr düzeye oldukça yaklaşmış olabileceğini dile getirdi. Ancak bundan sonraki süreçte enflasyonun yönünün netleşmesi gerektiğini vurgulayan Kashkari, fiyat artışlarının yüzde 2 hedefine kalıcı biçimde inip inmeyeceğinin kritik olduğunu söyledi.

İşgücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise geçen yıl ve iki yıl öncesine kıyasla daha dengeli bir görünüm olduğunu belirten Kashkari, buna rağmen ABD genelinde istihdam piyasasının hâlen güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.

Son dönemde daha temkinli ve sıkı para politikası mesajları veren yetkililer arasına katılan Kashkari'nin açıklamaları, Fed'in politika duruşunda ihtiyatlı yaklaşımın sürdüğüne işaret ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek 19 Şubat 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 19 Şubat 2026 09:33
Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme 19 Şubat 2026 09:31
ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! 19 Şubat 2026 09:17
Piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler öne çıkıyor Piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler öne çıkıyor 19 Şubat 2026 09:06
Gazprom’dan Avrupa’ya depolama uyarısı: Doğal gaz seviyeleri kritik eşiğin altında! Gazprom’dan Avrupa’ya depolama uyarısı: Doğal gaz seviyeleri kritik eşiğin altında! 19 Şubat 2026 08:57
ABD’ye yabancı sermaye girişi Aralık’ta yavaşladı ABD’ye yabancı sermaye girişi Aralık'ta yavaşladı 19 Şubat 2026 08:49
IMF’den Çin’e tüketim vurgusu: Büyüme modeli yeniden dengelenmeli IMF’den Çin’e tüketim vurgusu: Büyüme modeli yeniden dengelenmeli 19 Şubat 2026 08:45
Petrolde jeopolitik gerilim sonrası dalgalı seyir Petrolde jeopolitik gerilim sonrası dalgalı seyir 19 Şubat 2026 08:40
Goldman: Almanya’nın savunma harcamaları hedefi tutturmakta zorlanabilir Goldman: Almanya’nın savunma harcamaları hedefi tutturmakta zorlanabilir 18 Şubat 2026 14:26
S&P Global Ratings, Türkiye ve finans sektörüne özel yeni bülten başlattı S&P Global Ratings, Türkiye ve finans sektörüne özel yeni bülten başlattı 18 Şubat 2026 14:22
İngiltere’de konut fiyatları arttı İngiltere'de konut fiyatları arttı 18 Şubat 2026 14:01
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.804,2100 Değişim 614,47 Son veri saati:
Düşük 13728,64 Yüksek 14343,11
Açılış
43,861 Değişim 0,0982 Son veri saati:
Düşük 43,7488 Yüksek 43,847
Açılış
51,5912 Değişim 0,1158 Son veri saati:
Düşük 51,5538 Yüksek 51,6696
Açılış
7.059,3250 Değişim 46,279 Son veri saati:
Düşük 7023,349 Yüksek 7069,628
Açılış
110,8238 Değişim 1,8205 Son veri saati:
Düşük 109,2888 Yüksek 111,1093
Açılış
BİST En Aktif Hisseler