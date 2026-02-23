Japonya Merkez Bankası Mart’ta faiz artırabilir

CANLI BORSA
Japonya Merkez Bankası (BOJ), yenin değer kaybının artması durumunda Mart ayında faiz oranlarını yükseltebileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Eski BOJ yönetim kurulu üyesi Makoto Sakurai, zayıf yen karşısında en etkili aracın para politikası sıkılaştırması olduğunu ifade etti.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2026 07:20

BOJ yönetim kurulu üyesi Makoto Sakurai, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin 18-19 Mart tarihlerindeki BOJ toplantısına denk gelecek şekilde ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşmesinin beklendiğini belirtti.

Ayrıca, ABD'nin geçen ay yaptığı kur müdahalelerinin, Washington'ın dolar karşısında daha güçlü bir yen istediğine işaret ettiğini söyledi.

Eski yönetim kurulu üyesi, "Kur müdahaleleri sadece geçici bir çözüm sunar. Zayıf yene karşı en etkili yöntem BOJ'un faiz artırmasıdır" dedi. Yen yeniden değer kaybederse ithalat maliyetlerinin artarak enflasyonu yükseltebileceğini ve bunun hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarının yarattığı aşağı yönlü baskıyı dengeleyebileceğini ekledi.

