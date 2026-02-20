CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AfDB'den Nijerya'ya 200 milyon dolarlık kredi desteği

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Nijerya'da tarımsal üretkenliği artırmaya yönelik yatırımların ölçeklendirilmesi amacıyla 200 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 13:18

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2026 13:23

Afrika Kalkınma Bankası'ndan (AfDB) yapılan açıklamada, Nijerya hükümetinin Ulusal Tarımsal Büyüme Programı-Agro-Pocket (NAGS-AP) girişiminin ikinci fazının destekleneceği bildirildi.

Programın, tarımsal verimliliği artırma, değer zincirlerini güçlendirme ve iklim dostu, veri odaklı üretim modellerini yaygınlaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

AfDB Nijerya Ülke Departmanı Genel Direktörü Abdul Kamara da ikinci fazın ilk aşamada elde edilen sonuçlar üzerine inşa edildiğini, programın yerel üretimi artırma ve gıda ithalatını azaltmada önemli rol oynayacağını belirtti.

Kamara, 4 yıl sürmesi planlanan projenin bu ay başlamasının ve gençlerle kadınların teknoloji ve finansman yoluyla desteklenmesine katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Destek kapsamında kaliteli tarımsal girdilere erişimin iyileştirilmesi, dijital ve iklim akıllı tarım uygulamalarının teşviki ile tarım sigortası kapsamının genişletilmesi öngörülüyor.

Programla buğday üretiminin 5 kat artırılması ve pirinç üretiminde yüzde 20 artış sağlanması hedefleniyor.

