Bitcoin 65 bin doların altına geriledi

Bitcoin'deki düşüş, Asya borsalarının erken işlemlerde yükselmesine rağmen gerçekleşti ve artan gümrük tarifesi belirsizliği nedeniyle kripto paraların bölgesel hisse senedi piyasalarından farklı bir seyir izlediğini gösterdi.

Geçen yıl Ekim ayında 125 bin doları aşan Bitcoin, ardından sert bir satış dalgası yaşamış ve düşüş yeni yıla da taşınmıştı. Yılbaşından bu yana yüzde 26 değer kaybeden Bitcoin, Ekim zirvesinden bu yana ise yüzde 47'nin üzerinde gerilemiş durumda.

Küresel blokzincir şirketi BTSE'nin Operasyon Direktörü Jeff Mei, ani gümrük tarifesi artışlarının yatırımcıları kripto varlıklarını satarak daha ciddi bir piyasa düşüşü beklentisine yönlendirdiğini belirtti. Mei ayrıca, ABD'nin İran çevresindeki askeri yığınağının bölgesel çatışma riskini artırması ve bunun küresel ticareti etkileyebileceği endişelerinin de yatırımcıları tedirgin ettiğini ifade etti.