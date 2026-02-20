CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya imalat PMI’si 4 yılın zirvesinde!

Japonya imalat PMI’si 4 yılın zirvesinde!

Japonya’da imalat sektörü, iç ve dış talebin güçlü seyretmesiyle şubat ayında yaklaşık dört yılın en hızlı büyümesini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 09:51

S&P Global'in açıkladığı imalat PMI endeksi, ocaktaki 51,5 seviyesinden 52,8'e yükselerek Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeksin 50'nin üzerindeki değerler, sektörün büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Alt endeksler, fabrika üretimi ve yeni siparişlerdeki artışla büyümenin sürdüğünü işaret ederken, yeni ihracat siparişleri sekiz yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hizmet sektörü PMI'ı ise 53,7'den 53,8'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en hızlı büyümeye işaret etti. İmalat ve hizmet sektörlerini birleştiren bileşik PMI 53,1'den 53,8'e yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Annabel Fiddes, "İmalat sanayindeki büyüme ivmesi belirgin şekilde güçlendi ve hizmet sektöründeki güçlü performansla uyumlu bir tablo oluştu" dedi.

ARTAN MALİYETLER FİYATLARA YANSIYOR

Ankete göre artan talep, maliyet baskısı altındaki şirketlere fiyat belirleme avantajı sağladı. Girdi maliyetlerindeki artış, firmaların satış fiyatlarını Mayıs 2024'ten bu yana en hızlı şekilde artırmasına neden oldu.

Japon firmaların gelecek iş aktivitesine ilişkin iyimserliği 15 ayın zirvesine çıkarken, yarı iletkenler ve yapay zekâ teknolojilerine olan güçlü talebin devam edeceği öngörülüyor. Bazı şirketler, Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki iktidar koalisyonunun seçim zaferinin de görünümü desteklediğini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi 19 Şubat 2026 14:13
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Şubat 2026 12:26
ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti 19 Şubat 2026 11:42
ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor 19 Şubat 2026 11:37
İklim krizi kahve üretimini ve fiyatları tehdit ediyor İklim krizi kahve üretimini ve fiyatları tehdit ediyor 19 Şubat 2026 11:17
Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyrediyor 19 Şubat 2026 10:34
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Şubat 2026 10:03
ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek 19 Şubat 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 19 Şubat 2026 09:33
Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme 19 Şubat 2026 09:31
ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! 19 Şubat 2026 09:17
Piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler öne çıkıyor Piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler öne çıkıyor 19 Şubat 2026 09:06
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.804,2100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13804,21 Yüksek 13804,21
Açılış
43,8449 Değişim 0,0982 Son veri saati:
Düşük 43,7488 Yüksek 43,847
Açılış
51,575 Değişim 0,1158 Son veri saati:
Düşük 51,5538 Yüksek 51,6696
Açılış
7.080,6140 Değişim 67,354 Son veri saati:
Düşük 7023,349 Yüksek 7090,703
Açılış
111,2428 Değişim 2,1085 Son veri saati:
Düşük 109,2888 Yüksek 111,3973
Açılış
BİST En Aktif Hisseler