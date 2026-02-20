Japonya imalat PMI’si 4 yılın zirvesinde!

S&P Global'in açıkladığı imalat PMI endeksi, ocaktaki 51,5 seviyesinden 52,8'e yükselerek Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endeksin 50'nin üzerindeki değerler, sektörün büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Alt endeksler, fabrika üretimi ve yeni siparişlerdeki artışla büyümenin sürdüğünü işaret ederken, yeni ihracat siparişleri sekiz yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜÇLÜ SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Hizmet sektörü PMI'ı ise 53,7'den 53,8'e çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en hızlı büyümeye işaret etti. İmalat ve hizmet sektörlerini birleştiren bileşik PMI 53,1'den 53,8'e yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Annabel Fiddes, "İmalat sanayindeki büyüme ivmesi belirgin şekilde güçlendi ve hizmet sektöründeki güçlü performansla uyumlu bir tablo oluştu" dedi.

ARTAN MALİYETLER FİYATLARA YANSIYOR

Ankete göre artan talep, maliyet baskısı altındaki şirketlere fiyat belirleme avantajı sağladı. Girdi maliyetlerindeki artış, firmaların satış fiyatlarını Mayıs 2024'ten bu yana en hızlı şekilde artırmasına neden oldu.

Japon firmaların gelecek iş aktivitesine ilişkin iyimserliği 15 ayın zirvesine çıkarken, yarı iletkenler ve yapay zekâ teknolojilerine olan güçlü talebin devam edeceği öngörülüyor. Bazı şirketler, Başbakan Sanae Takaichi liderliğindeki iktidar koalisyonunun seçim zaferinin de görünümü desteklediğini belirtti.