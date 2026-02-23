Goldman Sachs, petrol fiyat tahminlerini yükseltti

CANLI BORSA
Goldman Sachs, Brent ve Batı Teksas türü ham petrol (WTI) için 2026’nın dördüncü çeyrek fiyat tahminlerini 6’şar dolar artırdı. Banka, Brent petrol için varil başına 60 dolar, WTI için ise 56 dolar öngörüyor.

Goldman Sachs, revizyonun gerekçesi olarak OECD petrol stoklarının beklentilerin altında seyretmesini gösterdi ve İran kaynaklı bir arz kesintisi beklemediğini vurguladı. 2026 yılı için öngördüğü 2,3 milyon varil/günlük küresel arz fazlası tahminini ise korudu.

Raporda, Asya ekonomilerindeki büyümenin öngörülenden biraz daha yavaş ilerlemesi nedeniyle arz ve talepte 0,2 milyon varil/günlük aşağı yönlü düzeltme yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca Goldman Sachs, İran veya Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesi durumunda küresel stok artışlarının hızlanabileceğine dikkat çekti. Böyle bir senaryoda Brent için 5 dolar, WTI için ise 8 dolarlık aşağı yönlü riskler oluşabileceği belirtildi.

