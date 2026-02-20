CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB Başkanı Lagarde son noktayı koydu: Görevinden ayrılacak mı?

ECB Başkanı Lagarde son noktayı koydu: Görevinden ayrılacak mı?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa’daki siyasi belirsizlikler nedeniyle görevini erken bırakacağı iddialarını yalanlayarak, 2027 sonuna kadar görevinde kalmayı planladığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 09:54

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, son günlerde uluslararası basında yer alan "erken istifa" söylentilerine yanıt verdi ve sekiz yıllık görev süresini tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Benim baz senaryom görevimin sonuna kadar görevde kalmak" ifadelerini kullandı.

Önceki günlerde Financial Times (FT), Lagarde'ın 31 Ekim 2027'de dolacak görev süresinden önce ayrılmayı planladığını iddia etmişti. Haberde bu olası hamlenin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan 2027'deki seçimlerden önce halefini belirlemede söz sahibi olma isteğine dayandığı öne sürülmüştü. Fransa'da aşırı sağın yükselişi, Avrupa'nın en önemli finans kurumunun liderliği açısından stratejik bir endişe kaynağı oluşturuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İngiltere’de sanayi siparişleri şubatta zayıf seyrini sürdürdü İngiltere’de sanayi siparişleri şubatta zayıf seyrini sürdürdü 19 Şubat 2026 14:21
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi 19 Şubat 2026 14:13
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Şubat 2026 12:26
ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti 19 Şubat 2026 11:42
ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor 19 Şubat 2026 11:37
İklim krizi kahve üretimini ve fiyatları tehdit ediyor İklim krizi kahve üretimini ve fiyatları tehdit ediyor 19 Şubat 2026 11:17
Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyrediyor 19 Şubat 2026 10:34
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Şubat 2026 10:03
ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek 19 Şubat 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 19 Şubat 2026 09:33
Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme 19 Şubat 2026 09:31
ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! 19 Şubat 2026 09:17
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.804,2100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13804,21 Yüksek 13804,21
Açılış
43,8513 Değişim 0,0982 Son veri saati:
Düşük 43,7488 Yüksek 43,847
Açılış
51,6123 Değişim 0,1158 Son veri saati:
Düşük 51,5538 Yüksek 51,6696
Açılış
7.087,5310 Değişim 67,354 Son veri saati:
Düşük 7023,349 Yüksek 7090,703
Açılış
111,3127 Değişim 2,1085 Son veri saati:
Düşük 109,2888 Yüksek 111,3973
Açılış
BİST En Aktif Hisseler