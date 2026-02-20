ECB Başkanı Lagarde son noktayı koydu: Görevinden ayrılacak mı?

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, son günlerde uluslararası basında yer alan "erken istifa" söylentilerine yanıt verdi ve sekiz yıllık görev süresini tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Benim baz senaryom görevimin sonuna kadar görevde kalmak" ifadelerini kullandı.

Önceki günlerde Financial Times (FT), Lagarde'ın 31 Ekim 2027'de dolacak görev süresinden önce ayrılmayı planladığını iddia etmişti. Haberde bu olası hamlenin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan 2027'deki seçimlerden önce halefini belirlemede söz sahibi olma isteğine dayandığı öne sürülmüştü. Fransa'da aşırı sağın yükselişi, Avrupa'nın en önemli finans kurumunun liderliği açısından stratejik bir endişe kaynağı oluşturuyor.