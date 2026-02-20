Asya borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsaları, ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 09:56

Jeopolitik risklerden kaynaklanan satış baskısı küresel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi.

İran ile kapsamlı bir anlaşma yapılması gerektiğini ifade eden Trump, aksi halde kötü şeyler olacağını belirtti.

Bu açıklamalarla piyasalarda temkinlilik yeniden hakim oldu. Bu durum hisse senetlerindeki geçici toparlanmayı durdurdu ve genel risk iştahını azalttı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Asya borsalarında da karışık bir seyir öne çıktı.

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında, Japonya'da enflasyon ocak ayında yüzde 1,5'e yavaşlayarak Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yüzde 2 olan enflasyon hedefinin altına geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon da yüzde 2,4'ten yüzde 2'ye geriledi.

Analistler, Japonya'da açıklanan enflasyondaki yavaşlamaya karşın hala taze gıda fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ve BoJ'ın bu yıl faiz artırımı yapabileceğine yönelik öngörülerin masada olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,07 azalışla 56.851 puandan, 5.809,91 puanla rekor seviyeyi gören Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,31 artışla 5.808,53 puandan günü tamamladı.

Kospi endeksindeki pozitif seyirde Güney Koreli teknoloji şirketlerindeki yükselişler etkili oldu.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 26.535 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 82.894 puandan işlem görüyor.

Çin'de yeni ay yılı tatili devam ederken, borsada işlem görülmüyor.

