CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde açıklanan pozitif makroekonomik verilerin etkisiyle alıcılı bir seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 13:29

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,9 artışla 627,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 25.072 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 10.664 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,7 artışla 8.459 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kazançla 18.060 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 46.109 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.

ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi.

Öte yandan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme eğilimini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu.

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelerin sanayisini canlandırmayı ve kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik vermeyi hedefleyen planına yönelik itirazlar artıyor.

Kamu alımlarında "Made in Europe" şartını da içeren ve Avrupa sanayisini desteklemeyi amaçlayan teklifin şubat ayı içinde açıklanması beklenirken, komisyon içindeki birimlere gönderilen taslak metin sert eleştiriler aldı.

Taslağı hazırlayan ekipten sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne'nin çalışmasına, komisyonun 9 farklı birimi olumsuz geri bildirim verdi.

Bu geniş kapsamlı itirazlar, daha önce de ertelenen ve son olarak 26 Şubat'ta açıklanması öngörülen yasanın bir kez daha ertelenmesi riskini doğurdu.

Makroekonomik veri tarafında ise pozitif veri akışı, bölge borsalarındaki risk iştahını artırdı.

İngiltere'de ocak ayına ilişkin perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,8 artış kaydetti. Ülkede perakende satışlar aralık ayında yüzde 0,4 yükselmişti.

Perakende satışlar yıllık bazda ise yüzde 4,5 arttı. Bir önceki ay yıllık bazda yüzde 1,9 artış görülürken, daha önce açıklanan yüzde 2,5'lik yıllık büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi.

Öte yandan, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocak ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 3 azalırken, aylık bazda yüzde 0,6 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Bununla birlikte ülkede imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7, hizmet sektörü PMI 53,4 ve bileşik PMI 53,1 ile beklentilerin üzerinde açıklandı.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
ECB’den JPMorgan’a ’ağır ihmal’ cezası ECB'den JPMorgan'a 'ağır ihmal' cezası 20 Şubat 2026 09:17
Fitch, TAV Havalimanları’nın kredi notunu BB+ olarak teyit etti Fitch, TAV Havalimanları’nın kredi notunu BB+ olarak teyit etti 20 Şubat 2026 09:16
Fed cephesinden dikkatli ton: Faiz indiriminde alan sınırlı Fed cephesinden dikkatli ton: Faiz indiriminde alan sınırlı 20 Şubat 2026 09:11
Piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı Piyasalar ABD büyüme verisine odaklandı 20 Şubat 2026 09:06
Goldman Sachs’tan altın tahmini: 2026 sonunda ons 5.400 dolar olacak Goldman Sachs'tan altın tahmini: 2026 sonunda ons 5.400 dolar olacak 20 Şubat 2026 09:04
BofA’dan özel kredi pazarına 25 milyar dolarlık hamle BofA’dan özel kredi pazarına 25 milyar dolarlık hamle 20 Şubat 2026 08:40
Japonya’da enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde! Japonya’da enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde! 20 Şubat 2026 08:37
ABD’nin ticari ham petrol stokları 9 milyon varil azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları 9 milyon varil azaldı 20 Şubat 2026 08:32
Dijital euronun maliyeti ne kadar olacak? Dijital euronun maliyeti ne kadar olacak? 19 Şubat 2026 16:07
İsviçre’nin altın ihracatı geriledi: Türkiye’ye sevkiyat azaldı İsviçre’nin altın ihracatı geriledi: Türkiye’ye sevkiyat azaldı 19 Şubat 2026 15:36
Goldman Sachs: Aktif fonlar 2026’ya güçlü başladı Goldman Sachs: Aktif fonlar 2026’ya güçlü başladı 19 Şubat 2026 15:08
İngiltere’de sanayi siparişleri şubatta zayıf seyrini sürdürdü İngiltere’de sanayi siparişleri şubatta zayıf seyrini sürdürdü 19 Şubat 2026 14:21
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.794,8300 Değişim 162,43 Son veri saati:
Düşük 13751,89 Yüksek 13914,32
Açılış
43,8493 Değişim 0,0982 Son veri saati:
Düşük 43,7488 Yüksek 43,847
Açılış
51,6081 Değişim 0,1416 Son veri saati:
Düşük 51,528 Yüksek 51,6696
Açılış
7.085,1340 Değişim 85,564 Son veri saati:
Düşük 7023,349 Yüksek 7108,913
Açılış
113,4877 Değişim 5,2144 Son veri saati:
Düşük 109,2888 Yüksek 114,5032
Açılış
BİST En Aktif Hisseler