CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz JPMorgan'dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi

JPMorgan'dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi

JPMorgan Chase, küresel emtia piyasalarına ilişkin yayımladığı son değerlendirmede bakır ve alüminyumda önümüzdeki iki yıla dair arz dengesine ilişkin öngörülerini paylaştı. Değerlendirmesinde bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2026 13:15

JPMorgan Chase, 2026 yılı için küresel bakır piyasasında 130 bin tonluk arz açığı oluşacağını tahmin etti. Artan hurda arzı ile 2025'te yaşanan büyük ölçekli arz kesintilerinin bir bölümünün yeniden devreye girmesi sayesinde ise bakır piyasasının 2027 yılında yeniden sınırlı bir arz fazlasına dönebileceği öngörüldü.

Fiyat beklentilerine göre JPMorgan, bakırın 2026'nın ikinci çeyreğinde ton başına 13.500 dolar, üçüncü çeyreğinde ise 13.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin ediyor.

Alüminyum tarafında da benzer bir tabloya işaret eden banka, 2026 yılında küresel piyasada 230 bin tonluk arz açığı bekliyor. JPMorgan, alüminyum fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde ortalama 3.200 dolar/ton düzeyinde gerçekleşeceğini, yılın ikinci yarısında ise fiyatların büyük ölçüde destek bulmayı sürdüreceğini öngörüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
AfDB’den Nijerya’ya 200 milyon dolarlık kredi desteği AfDB'den Nijerya'ya 200 milyon dolarlık kredi desteği 20 Şubat 2026 13:18
Çin, Almanya’nın ticaret ortakları arasında ilk sırada! Çin, Almanya'nın ticaret ortakları arasında ilk sırada! 20 Şubat 2026 13:22
Avro Bölgesi’nde özel sektör faaliyeti arttı Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti arttı 20 Şubat 2026 13:21
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Şubat 2026 13:19
Rusya’nın enerji dışı ihracatı 157 milyar dolara ulaştı Rusya’nın enerji dışı ihracatı 157 milyar dolara ulaştı 20 Şubat 2026 11:47
Bakır fiyatları 2024’ten bu yana en uzun düşüş dönemine giriyor Bakır fiyatları 2024’ten bu yana en uzun düşüş dönemine giriyor 20 Şubat 2026 11:42
Trump duyurdu: 50 milyon varil Venezuela petrolü Houston’a sevk ediliyor Trump duyurdu: 50 milyon varil Venezuela petrolü Houston'a sevk ediliyor 20 Şubat 2026 11:39
Avrupa’dan Dijital Euro hamlesi: Visa ve Mastercard’a alternatif! Avrupa'dan Dijital Euro hamlesi: Visa ve Mastercard’a alternatif! 20 Şubat 2026 11:28
İngiltere perakende satışları 20 ayın zirvesinde! İngiltere perakende satışları 20 ayın zirvesinde! 20 Şubat 2026 11:23
Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti 20 Şubat 2026 09:58
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Şubat 2026 09:56
ECB Başkanı Lagarde son noktayı koydu: Görevinden ayrılacak mı? ECB Başkanı Lagarde son noktayı koydu: Görevinden ayrılacak mı? 20 Şubat 2026 09:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.086,3200 Değişim 145,71 Son veri saati:
Düşük 14044,38 Yüksek 14190,09
Açılış
43,8339 Değişim 0,0226 Son veri saati:
Düşük 43,8196 Yüksek 43,8422
Açılış
51,7485 Değişim 0,2283 Son veri saati:
Düşük 51,6916 Yüksek 51,9199
Açılış
7.257,6780 Değişim 108,539 Son veri saati:
Düşük 7187,69 Yüksek 7296,229
Açılış
122,2333 Değişim 4,6421 Son veri saati:
Düşük 119,2244 Yüksek 123,8665
Açılış
BİST En Aktif Hisseler