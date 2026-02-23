JPMorgan'dan bakır ve alüminyumda arz açığı beklentisi

JPMorgan Chase, 2026 yılı için küresel bakır piyasasında 130 bin tonluk arz açığı oluşacağını tahmin etti. Artan hurda arzı ile 2025'te yaşanan büyük ölçekli arz kesintilerinin bir bölümünün yeniden devreye girmesi sayesinde ise bakır piyasasının 2027 yılında yeniden sınırlı bir arz fazlasına dönebileceği öngörüldü.

Fiyat beklentilerine göre JPMorgan, bakırın 2026'nın ikinci çeyreğinde ton başına 13.500 dolar, üçüncü çeyreğinde ise 13.000 dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin ediyor.

Alüminyum tarafında da benzer bir tabloya işaret eden banka, 2026 yılında küresel piyasada 230 bin tonluk arz açığı bekliyor. JPMorgan, alüminyum fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde ortalama 3.200 dolar/ton düzeyinde gerçekleşeceğini, yılın ikinci yarısında ise fiyatların büyük ölçüde destek bulmayı sürdüreceğini öngörüyor.