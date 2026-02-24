Fitch Ratings: Çin ekonomisi dış talep ve mali teşviklere daha bağımlı

Fitch Ratings'in yayımladığı son değerlendirmede, ekonomik büyümenin artan biçimde dış talep ve kamu maliyesi desteğine dayandığı vurgulandı. Açıklamada, hanehalkının tasarruf eğilimini koruması ve tüketimdeki zayıf seyrin, iç talep kaynaklı toparlanmayı sınırladığı belirtildi.

Raporda, özel sektör tasarrufları ile kamu borçlanması arasındaki dengesizliğin sürmesinin beklendiği kaydedildi. Bu durumun, büyümeyi net ihracat ve bütçe açıkları üzerinden sağlanan mali teşviklere daha bağımlı hale getirdiği ifade edildi.

Kurumsal sektörün, yatırımların tasarrufların üzerinde seyretmesi nedeniyle net borçlu pozisyonda bulunduğu aktarılan raporda, buna karşılık hanehalkı sektörünün güçlü net kredi verme konumunun bu tabloyu büyük ölçüde dengelediği belirtildi. Yüksek tasarruf eğiliminin, son yıllarda gayrimenkul yatırımlarında görülen sert düşüşle de bağlantılı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Verilere göre, 2023'te yüzde 34,9 olan hanehalkı tasarruf oranı 2024'te yatay seyretti. Gelir artışının tüketimin üzerinde kalmasıyla birlikte bu oranın 2025'te yüzde 35,3'e yükseldiği bildirildi.

Toplam yatırımlardaki zayıflama dikkate alındığında, kurumsal kesimin net borçlanma pozisyonunda son dönemde daralma yaşanmış olabileceği ifade edildi. Bunun da özel sektörün toplam net kredi pozisyonunu daha da güçlendirdiği kaydedildi.