Bakır fiyatları 2024’ten bu yana en uzun düşüş dönemine giriyor

Piyasalar, ABD para politikası ve Çin'deki zayıf reel talebin birleşik etkisiyle baskı altında. Stoklar, son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak, yüksek fiyatların fiziksel talebi frenlediğini gösteriyor.

20 Şubat'ta Singapur saatiyle 10:57'de Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır vadeli işlemleri ton başına 12.801,50 dolardan işlem gördü. Metal, haftalık yüzde 0,6'lık kaybını sürdürerek 2024'ten bu yana en uzun düşüş serisine yöneldi. Borsadaki depolar, fiyatların endüstriyel üreticiler için cazibesini yitirmesiyle arz fazlasını yansıtıyor.

Ocak ayında yatırımcı alımları bakır fiyatlarını rekor seviyelere taşımıştı. Ancak Federal Rezerv'in beklenenden sıkı para politikası sinyalleri, bu hafta fiyatları baskı altına aldı. Fed'in tutanakları, politika yapıcıların faiz oranlarını düşürme konusunda temkinli davrandığını ve bunun da varlık maliyetini artırarak emtia fiyatlarını aşağı çektiğini ortaya koydu.

Talep tarafında, Çin'in Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle işlem hacmi düşük kalmaya devam ediyor. Morgan Stanley'e göre, Çin'de talep Eylül 2025'ten bu yana zayıfladı ve bu durum yerel stokların artmasına neden oldu. Analistler, makroekonomik koşullar kontrol altında olduğu sürece bakırın direnç göstereceğini, ancak stoklar artmaya devam ederse yatırımcıların Çin'deki zayıf talebin etkilerini yeniden değerlendirebileceğini belirtiyor.