Çin'den ABD'ye tarife çağrısı

Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin tarifelere ilişkin kararının ardından ABD yönetimine çağrıda bulundu. Bakanlık, Washington’ın ticaret ortaklarına uyguladığı tek taraflı gümrük vergilerini kaldırması gerektiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 09:00

Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin, Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'na (IEEPA) dayanarak uyguladığı ek gümrük vergilerinin yetki aşımı olduğuna hükmetmesinin ardından Washington'a tek taraflı tarifeleri kaldırma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in her türlü tek taraflı gümrük vergisine karşı olduğu, ticaret savaşlarının kazananı bulunmadığı ve korumacı adımların çözüm üretmediği yönündeki tutumunu yinelediği belirtildi. ABD'nin karşılıklılık esaslı tarifeler, fentanil gerekçeli vergiler ve benzeri uygulamalarının yalnızca uluslararası ticaret kurallarını değil, kendi iç hukukunu da ihlal ettiği savunuldu.

Açıklamada, söz konusu politikaların hiçbir tarafın çıkarına olmadığı vurgulanarak ABD yönetimine ticaret ortaklarına yönelik tek taraflı tarife uygulamalarını sonlandırma çağrısı yapıldı. Washington'ın ek vergileri sürdürmek amacıyla ticaret soruşturmaları gibi alternatif araçları değerlendirdiğinin gözlendiği belirtilirken, Çin'in süreci yakından takip edeceği ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağı ifade edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi 20 Şubat'ta, Trump'ın yürürlüğe koyduğu tarifelerin dayanağı olan IEEPA'nın başkana gümrük vergisi koyma yetkisi tanımadığına karar vermişti. Bunun üzerine Trump aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesine dayanarak tüm ülkelere yüzde 10 oranında küresel gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararı imzalamış, 21 Şubat'ta ise bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıklamıştı.

