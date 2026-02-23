Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 143,88 puan ve yüzde 1,03 artışla 14.077,93 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 93,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,25 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 7,24 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını genele yayılan alımlarla pozitif bir seyirde tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.