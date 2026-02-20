CANLI BORSA
İngiltere perakende satışları 20 ayın zirvesinde!

İngiltere’de perakende sektörü, Ocak ayında 20 ayın en hızlı büyümesini kaydederek yıla güçlü bir başlangıç yaptı.

20 Şubat 2026

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, hem mağazalarda hem de online platformlarda satılan toplam ürün miktarı Ocak ayında yüzde 1,8 arttı. Bu artış, Aralık ayında yüzde 0,4'lük büyüme ile birleşince, altı ay arka arkaya ilk kez pozitif seyir görüldü. Analistlerin beklentisi ise yalnızca yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Büyümeye, özellikle yakıt satışlarındaki artış ve online kuyumculuk ile sanat eserleri ve antika satışlarındaki güçlü performans katkı sağladı.

Veriler, geçen yılın vergi artışları, iş kayıpları ve ücret artışlarının yavaşlaması nedeniyle harcama konusunda temkinli olan İngiliz tüketicinin, şimdi yeniden alışverişe yöneldiğini gösteriyor. Kasım ayında Maliye Bakanı Rachel Reeves'in açıkladığı bütçede birçok vergi artışının ertelenmesi de hanehalklarının finansal olarak rahatlamasına olanak tanıdı.

Ayrıca faiz indirimleri ve düşen enflasyonun, İngiltere'de perakende sektörüne hareket kazandırmış olabileceği belirtiliyor.

