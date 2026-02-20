CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Trump duyurdu: 50 milyon varil Venezuela petrolü Houston'a sevk ediliyor

Trump duyurdu: 50 milyon varil Venezuela petrolü Houston'a sevk ediliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’dan aldıklarını belirttiği 50 milyon varil petrolün Texas’ın Houston kentine doğru büyük gemilerle sevk edildiğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 11:39

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada enerji ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Venezuela'nın petrol kaynaklarına sahip çıkılması konusunda Washington'un "çok yardımcı" olduğunu belirterek, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor" dedi.

Trump bu adımın Venezuela için "olumlu" olacağını savunurken, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi ilişkiler" yürüttüğünü de vurguladı.

Bu gelişme, Washington ile Caracas yönetimi arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenme sürecinin bir parçası olarak görülüyor; Trump'ın petrol sevkiyatına ilişkin açıklamaları, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinde önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

