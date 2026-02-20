CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti

Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti

Japonya’da çekirdek tüketici enflasyonu (TÜFE), ocak ayında yıllık bazda yüzde 2 artarak Japonya Merkez Bankası (BOJ) hedef seviyesine ve son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, zayıflayan fiyat baskılarının BOJ’un faiz artırımı zamanlamasını karmaşık hâle getirebileceğini gösteriyor.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2026 09:58

Aralık ayında çekirdek TÜFE yüzde 2,4 artmıştı. Yakıt sübvansiyonları, benzin vergisi ek ücretlerinin kaldırılması ve geçen yılki gıda fiyatlarındaki sert artışın baz etkisi, enflasyon düşüşünde etkili oldu. Manşet enflasyon ocakta yüzde 1,5'e gerileyerek aralıkta görülen yüzde 2,1'den düştü ve yaklaşık dört yıl sonra ilk kez BOJ'un yüzde 2 hedefine alt seviyeden ulaştı.

Taze gıda ve enerji hariç talep kaynaklı enflasyonu daha iyi yansıtan endeks ise ocak ayında yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi; bu, aralıkta yüzde 2,9 olan seviyeden ve Şubat 2025'teki düşük seviyeden aşağı geldi. Hizmet enflasyonu yüzde 1,4'te sabit kalırken, özel hizmetlerde fiyat artışı yüzde 1,9'a düştü.

Capital Economics'ten Abhijit Surya, "Fiyat baskılarındaki yumuşama, BOJ'un faiz artırımı konusunda acele etmeyeceğini gösteriyor, ancak yıl ortasına kadar koşullar faiz artırımı için olgunlaşabilir" dedi. Daiwa Securities'ten Toru Suehiro ise, Mart veya Nisan ayındaki faiz artırımı olasılığını düşük gördüğünü belirtti. Piyasalar Nisan'a kadar faiz artırım ihtimalini yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi aralıkta yükseldi 19 Şubat 2026 14:13
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Şubat 2026 12:26
ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti ABD imalat sektörü Ocak’ta 11 ayın en güçlü büyümesini kaydetti 19 Şubat 2026 11:42
ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor ABD-İran gerilimi Avrupa doğal gaz fiyatlarını yükseltiyor 19 Şubat 2026 11:37
İklim krizi kahve üretimini ve fiyatları tehdit ediyor İklim krizi kahve üretimini ve fiyatları tehdit ediyor 19 Şubat 2026 11:17
Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyrediyor 19 Şubat 2026 10:34
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 19 Şubat 2026 10:03
ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek ABD Hazine Bakanlığı: Venezuela petrol gelirleri ABD yönetimindeki fona yönlendirilecek 19 Şubat 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 19 Şubat 2026 09:33
Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme Fed tutanakları sonrası bakırda geri çekilme 19 Şubat 2026 09:31
ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! ABD ham petrol stoklarında haftalık gerileme! 19 Şubat 2026 09:17
Piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler öne çıkıyor Piyasalarda yapay zekaya dair iyimserlikler öne çıkıyor 19 Şubat 2026 09:06
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.804,2100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13804,21 Yüksek 13804,21
Açılış
43,8505 Değişim 0,0982 Son veri saati:
Düşük 43,7488 Yüksek 43,847
Açılış
51,5993 Değişim 0,1158 Son veri saati:
Düşük 51,5538 Yüksek 51,6696
Açılış
7.085,6010 Değişim 67,354 Son veri saati:
Düşük 7023,349 Yüksek 7090,703
Açılış
111,3322 Değişim 2,1367 Son veri saati:
Düşük 109,2888 Yüksek 111,4255
Açılış
BİST En Aktif Hisseler