Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti

Aralık ayında çekirdek TÜFE yüzde 2,4 artmıştı. Yakıt sübvansiyonları, benzin vergisi ek ücretlerinin kaldırılması ve geçen yılki gıda fiyatlarındaki sert artışın baz etkisi, enflasyon düşüşünde etkili oldu. Manşet enflasyon ocakta yüzde 1,5'e gerileyerek aralıkta görülen yüzde 2,1'den düştü ve yaklaşık dört yıl sonra ilk kez BOJ'un yüzde 2 hedefine alt seviyeden ulaştı.

Taze gıda ve enerji hariç talep kaynaklı enflasyonu daha iyi yansıtan endeks ise ocak ayında yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi; bu, aralıkta yüzde 2,9 olan seviyeden ve Şubat 2025'teki düşük seviyeden aşağı geldi. Hizmet enflasyonu yüzde 1,4'te sabit kalırken, özel hizmetlerde fiyat artışı yüzde 1,9'a düştü.

Capital Economics'ten Abhijit Surya, "Fiyat baskılarındaki yumuşama, BOJ'un faiz artırımı konusunda acele etmeyeceğini gösteriyor, ancak yıl ortasına kadar koşullar faiz artırımı için olgunlaşabilir" dedi. Daiwa Securities'ten Toru Suehiro ise, Mart veya Nisan ayındaki faiz artırımı olasılığını düşük gördüğünü belirtti. Piyasalar Nisan'a kadar faiz artırım ihtimalini yaklaşık yüzde 70 olarak fiyatlıyor.