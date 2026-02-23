Morgan Stanley’den güvenli liman vurgusu: Tercih İsviçre Frangı

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Euro/frank paritesinde 0,87 seviyesini hedefleyerek satış önerisinde bulunurken, 0,94 seviyesini zarar-kes noktası olarak belirledi.

Morgan Stanley stratejistleri yayımladıkları analiz notunda, İsviçre frangının yatırımcıların öngördüğünden daha hızlı ve güçlü bir değer artışı sergileyebileceğine dikkat çekti. Değerlendirmede, frangın dolar ve Japon yeni gibi alternatiflerine kıyasla daha istikrarlı bir performans sunduğu ve geniş ekonomik senaryolarda değerini koruma potansiyelinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

Ayrıca, İsviçre Merkez Bankası'nın enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşanmadığı sürece frangın güçlenmesine müdahale etmeyebileceği belirtildi. Bu çerçevede banka, Euro/frankta aşağı yönlü beklentisini koruyarak yatırımcılara satış yönlü pozisyon önerdi.