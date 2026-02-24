CANLI BORSA
Petrol fiyatları jeopolitik gerilimle 7 ayın zirvesine yaklaştı

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilim ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle son yedi ayın en yüksek seviyelerine doğru yükseldi. Yatırımcılar, nükleer görüşmeler öncesinde Orta Doğu’daki jeopolitik riskleri ve ABD’nin ticaret stratejilerini yakından takip ediyor.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 09:18

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2026 09:31

08:05 itibarıyla Brent petrolü vadeli işlemleri %0,7 artışla 72,00 dolar/varil seviyesine ulaştı ve 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini gördü. Analistler, fiyat artışının büyük ölçüde fiili arz kaybından değil, jeopolitik endişelerden kaynaklandığını vurguluyor.

Phillip Nova kıdemli analisti Priyanka Sachdeva, olası askeri gerilimin piyasalarda etkili olduğunu ve yatırımcıların risklere karşı önlem aldığını belirtti. IG analisti Tony Sycamore ise ham petrolün son altı aydır 55–66,50 dolar aralığında hareket ettiğini, bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılmanın fiyatları 70–72 dolar bandına taşıyabileceğini, gerilimin azalması durumunda ise 61 dolara geri çekilebileceğini söyledi.

UOB Bank analistleri de, ABD'nin gümrük vergisi artışlarının küresel büyüme ve yakıt talebi üzerinde belirsizlik yarattığına dikkat çekti.

BBVA: PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ 2026'DA DA SÜRER

BBVA Research, petrol piyasasında 2026 yılı başında ciddi bir arz fazlası bulunduğunu ve piyasanın dengelenmesinin zaman alacağını açıkladı. Banka, arz artışının talep artışını hafifçe aşmasına rağmen, petrol fiyatlarındaki yapısal düşüş eğiliminin yıl boyunca devam edeceğini öngörüyor.

BBVA Research tahminlerine göre Brent petrolün varil fiyatı 2026 yılında ortalama 64 dolar, 2027'de ise 63 dolar seviyesinde gerçekleşebilir. Yıl içindeki seyre bakıldığında, 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 66 dolar civarında olan ortalama fiyatların yıl sonunda 62 dolara kadar gerilemesi bekleniyor.

Analistler, jeopolitik çatışmalar ve süregelen uluslararası gerilimler nedeniyle bu öngörüler üzerinde yüksek belirsizlik bulunduğuna da dikkat çekiyor.

