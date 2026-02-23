Asya borsaları pozitif seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında, ABD'de bazı gümrük tarifelerinin hukuki açıdan geçersiz sayılmasının bölge piyasalarında daha düşük gümrük tarifeleri uygulanabileceğine yönelik beklentileri güçlendirmesinin ardından pozitif bir seyir izleniyor.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2026 09:48

Küresel piyasalarda, ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulması sonrası Trump'tan gelen yeni tarife hamlesi, belirsizlikleri artırdı.

1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında karşılıklı zıt adımların devam edebileceğine yönelik endişeler, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltırken ABD varlıklarına yönelik risk algısının yükselmesinde etkili oldu.

Haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların risk algısı nedeniyle ABD endeksleri yerine Asya tarafına yoğunlaşması ve daha düşük gümrük vergileri olasılığının Asya endeksleri için faydalı olabileceği iyimserlikleriyle bölgede pozitif bir seyir öne çıkıyor.

ÇİN'DEN TARİFE ÖNLEMLERİNİ KALDIRMA ÇAĞRISI

ABD mahkemesinin kararı Çin, Güney Kore, Japonya ve dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan'a yönelik uygulanan bir dizi gümrük vergisini geçersiz kılarken tarife kararının bölgedeki yansımaları yakından takip ediliyor.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini kaldırması gerektiği ve iki ülke arasındaki ticari çatışmanın iki taraf için de zararlı olduğu ifade edildi.

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre ise iki ülke arasında çıkar dengesini korumak için Güney Kore, ABD'ye yaptığı yatırım taahhütleriyle ilgili kalan yasama süreçlerini devam ettirmeyi planlıyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 5.846,09 puandan günü tamamladı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 yükselişle 27.100 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 primle 83.083 puandan işlem görüyor.

Çin ve Japonya'da resmi tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmiyor.

BİST En Aktif Hisseler