Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat haftaya yüzde 0,39 yükselişle 15.623,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2026 09:33

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,94 artarak 15.562,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.610,00 puandan işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,39 üzerinde 15.623,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine yönelik endişelerle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.700 ve 15.800 puanın direnç, 15.500 ve 15.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

