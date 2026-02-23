Goldman Sachs’tan banka hisselerine yükseliş tahmini

Goldman Sachs, özel bankalar için yatırım tavsiyelerini ve hedef fiyatlarını güncelledi. Kuruluş, İş Bankası C hisseleri için yatırım önerisini 'Nötr'den 'Al'a yükseltirken, hedef fiyatını 15,2 TL'den 21 TL'ye çıkardı.

Raporda diğer bankalara ilişkin tavsiyeler ise şu şekilde korundu:

Akbank ve Yapı Kredi için 'Al', Garanti BBVA için 'Nötr'. Hedef fiyatlarda ise yükselişler öne çıktı.

Akbank 95 TL'den 105 TL'ye, Yapı Kredi 46 TL'den 53 TL'ye, Garanti BBVA 150 TL'den 173 TL'ye çıkarıldı.

Analistler, bu güncellemelerle Akbank hisselerinde %21, Garanti BBVA'da %11, İş Bankası'nda %27 ve Yapı Kredi'de %29 yükseliş potansiyeli öngörüyor.