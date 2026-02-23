Japonya’da yen 53 yılın en düşük seviyesinde!

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre, yenin reel efektif döviz kuru ocak ayında 67,73'e gerileyerek 1973'ten bu yana en düşük düzeyi gördü. Bu seviye, Nisan 1995'teki 193,95'lik zirvenin yaklaşık üçte birine denk geliyor. Yen, dolar, euro, yuan ve baht karşısında değer kaybetti; düşük büyüme, sınırlı enflasyon ve düşük faizler para birimindeki zayıflığın başlıca nedenleri arasında.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini yüzde 0,75'e çıkararak son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mizuho Research & Technologies hesaplamalarına göre, tek seferlik 0,25 puanlık artış hanehalkının yıllık borcunu yaklaşık 18 bin yen artırıyor ve küçük işletmelerin kârını yüzde 5'in üzerinde düşürebiliyor.

Piyasalar, BOJ'un faizi yüzde 1,5–1,75'e kadar yükseltebileceğini öngörüyor. UBS SuMi Trust Wealth Management'tan Daiju Aoki, yenin zayıf olmasına rağmen şirketlerin Japonya'ya yatırımda temkinli olduğunu ve büyüme beklentilerinin sınırlı kaldığını belirtti.