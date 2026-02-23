Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı!

Londra Metal Borsası (LME) bakır, yüzde 0,2 artışla ton başına 12.978,50 dolara yükselirken, gün içinde 13.050 doları da gördü.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetimi döneminde uygulanan bazı tarifeleri iptal edince dolar değer kaybetti; fakat bakır ve alüminyum üzerindeki mevcut tarifeler bu karardan etkilenmedi.

Öte yandan, eski Başkan Trump'ın ABD ithalatına uygulanan geçici tarife oranlarını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaracağını açıklaması piyasalarda dikkat çekti.

LME'de bakır stokları ise 9.575 ton artarak 235.150 tona ulaştı ve bu, Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek stok seviyesi oldu. Diğer metallerde ise alüminyum yüzde 0,3 artışla 3.110 dolara, kurşun yüzde 0,1 yükselişle 1.966 dolara çıktı.

Çinko fiyatları yüzde 0,3 düşüşle 3.374 dolara gerilerken, nikel yüzde 1,2 yükselişle ton başına 17.545 dolardan işlem gördü.