CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı!

Bakır fiyatları, dolardaki değer kaybıyla birlikte zirve yaptı!

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları, ABD dolarının gerilemesiyle bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, genel olarak baz metallerde yükselişi destekledi.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2026 09:41

Londra Metal Borsası (LME) bakır, yüzde 0,2 artışla ton başına 12.978,50 dolara yükselirken, gün içinde 13.050 doları da gördü.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetimi döneminde uygulanan bazı tarifeleri iptal edince dolar değer kaybetti; fakat bakır ve alüminyum üzerindeki mevcut tarifeler bu karardan etkilenmedi.

Öte yandan, eski Başkan Trump'ın ABD ithalatına uygulanan geçici tarife oranlarını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkaracağını açıklaması piyasalarda dikkat çekti.

LME'de bakır stokları ise 9.575 ton artarak 235.150 tona ulaştı ve bu, Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek stok seviyesi oldu. Diğer metallerde ise alüminyum yüzde 0,3 artışla 3.110 dolara, kurşun yüzde 0,1 yükselişle 1.966 dolara çıktı.

Çinko fiyatları yüzde 0,3 düşüşle 3.374 dolara gerilerken, nikel yüzde 1,2 yükselişle ton başına 17.545 dolardan işlem gördü.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Avrupa’dan Dijital Euro hamlesi: Visa ve Mastercard’a alternatif! Avrupa'dan Dijital Euro hamlesi: Visa ve Mastercard’a alternatif! 20 Şubat 2026 11:28
İngiltere perakende satışları 20 ayın zirvesinde! İngiltere perakende satışları 20 ayın zirvesinde! 20 Şubat 2026 11:23
Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti Japonya’da enflasyon yavaşlıyor: BOJ’un faiz kararı belirsizleşti 20 Şubat 2026 09:58
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Şubat 2026 09:56
ECB Başkanı Lagarde son noktayı koydu: Görevinden ayrılacak mı? ECB Başkanı Lagarde son noktayı koydu: Görevinden ayrılacak mı? 20 Şubat 2026 09:54
Japonya imalat PMI’si 4 yılın zirvesinde! Japonya imalat PMI’si 4 yılın zirvesinde! 20 Şubat 2026 09:51
Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden üçüncü gün art arda çıkış Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden üçüncü gün art arda çıkış 20 Şubat 2026 09:44
Trump dönemi tarifeleri kararı öncesi S&P 500 için dört olası senaryo Trump dönemi tarifeleri kararı öncesi S&P 500 için dört olası senaryo 20 Şubat 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 20 Şubat 2026 09:32
Bundesbank: Alman ekonomisinde büyüme zayıf ivmeyle sürüyor Bundesbank: Alman ekonomisinde büyüme zayıf ivmeyle sürüyor 20 Şubat 2026 09:20
ECB’den JPMorgan’a ’ağır ihmal’ cezası ECB'den JPMorgan'a 'ağır ihmal' cezası 20 Şubat 2026 09:17
Fitch, TAV Havalimanları’nın kredi notunu BB+ olarak teyit etti Fitch, TAV Havalimanları’nın kredi notunu BB+ olarak teyit etti 20 Şubat 2026 09:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.934,0600 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13934,06 Yüksek 13934,06
Açılış
43,8387 Değişim 0,0133 Son veri saati:
Düşük 43,8289 Yüksek 43,8422
Açılış
51,9091 Değişim 0,2283 Son veri saati:
Düşük 51,6916 Yüksek 51,9199
Açılış
7.272,2140 Değişim 108,539 Son veri saati:
Düşük 7187,69 Yüksek 7296,229
Açılış
122,6655 Değişim 4,6421 Son veri saati:
Düşük 119,2244 Yüksek 123,8665
Açılış
BİST En Aktif Hisseler