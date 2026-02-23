Almanya’da iş dünyası güveni şubatta yükselişe geçti

Ifo Enstitüsü tarafından yaklaşık 9 bin şirketle yapılan aylık ankete dayanan iş dünyası güven endeksi, şubatta 87,6 seviyesinden 88,6'ya çıktı. Piyasa beklentisi endeksin 88,1 düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, verilerin Alman ekonomisinde toparlanmaya dair ilk sinyalleri verdiğini belirtti.

Güvendeki artışta, hükümetin özellikle altyapı ve savunma alanlarını kapsayan geniş ölçekli yatırım programını uygulamaya koymasının etkili olduğu ifade ediliyor. Alman hükümeti geçen yılın başında bu alanlara yaklaşık 1 trilyon dolarlık kaynak ayırmayı planladığını duyurmuştu. Harcamaların ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik ilk etapta güveni baskılasa da, fonların kritik sektörlere aktarılmaya başlanması beklentileri olumlu yönde etkiledi.

Şubat ayında hem mevcut durum hem de gelecek beklentileri endekslerinde artış kaydedildi. İyimserlik özellikle imalat ve hizmet sektörlerinde belirginleşti. İmalat sanayisinde mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler kayda değer ölçüde iyileşirken, siparişler olumlu seyretti ve üretim planları yukarı yönlü revize edildi. Hizmet sektöründe ise güven artışı ağırlıklı olarak beklentilerden kaynaklandı; lojistik alanında dikkat çekici bir toparlanma görüldü.

Öte yandan ticaret sektöründe endeks sınırlı bir düşüş gösterdi, perakendede ise güven kaybı daha belirgin oldu. İnşaat sektöründe hem mevcut koşullar hem de beklentilerdeki iyileşmeyle güven artışı sürerken, siparişlerdeki toparlanmanın yavaş ilerlediği bildirildi.