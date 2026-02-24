Trump yönetiminden yeni gümrük hamlesi: Yüzde 10’luk küresel tarife yürürlükte!

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kapsamlı gümrük vergisi yetkilerini iptal etmesinin ardından Beyaz Saray, ticaret politikasını sürdürmek için yeni bir hukuki zemine yöneldi. Bu çerçevede yüzde 10 oranındaki küresel gümrük vergisi salı günü itibarıyla yürürlüğe alındı. Düzenleme, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen cuma imzaladığı başkanlık kararnamesiyle hayata geçirildi. Washington yönetiminin söz konusu oranı yüzde 15'e yükseltme seçeneğini de değerlendirdiği belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme, Trump'ın "mütekabiliyet" esasına dayalı tarifelerini acil durum yetkilerinin aşıldığı gerekçesiyle durdurmuştu. Bunun üzerine yönetim, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. maddesine dayandı. İlgili madde, başkana Kongre onayı olmaksızın 150 gün süreyle gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor.

Muafiyetler dahil edildiğinde karar öncesinde yüzde 13,6 olan ortalama efektif gümrük vergisi oranı yüzde 10,2'ye geriledi. Oranın yüzde 15'e çıkarılması halinde efektif verginin yeniden yüzde 12 seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

ABD'nin ticaret ortakları ise Washington'dan gelen farklı mesajlar nedeniyle temkinli bir pozisyon aldı. Başta Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan olmak üzere çeşitli ekonomiler, mevcut ticaret görüşmelerini askıya aldıklarını duyurdu. Avrupa Birliği, ABD ile yürütülen anlaşmaların onay sürecini Trump yönetiminin nihai planı netleşene kadar dondurdu.

Geçen yıl yüzde 10'luk tarife üzerinde uzlaşan Londra yönetimi de olası yüzde 15'lik artışın ihracatçıların rekabet gücünü zayıflatmasından endişe ediyor. Acil durum yetkilerinin sınırlandırılmasının ardından Pekin'in müzakere pozisyonunun güçlendiği yorumları yapılırken, Trump'ın önümüzdeki ay gerçekleştirmesi planlanan Xi Jinping ziyareti kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Yeni vergiler, Trump'ın Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşması öncesinde devreye girdi. Ancak kamuoyu yoklamaları, seçmenin bu politikalara mesafeli yaklaştığını gösteriyor. The Washington Post/ABC News/Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 64'ü, gümrük vergilerinin yaşam maliyetini artırdığı görüşünde ve uygulamayı desteklemiyor.

Ara seçimler öncesinde ekonomik mesajlarını netleştirmeye çalışan Cumhuriyetçiler için tarifeler önemli bir sınav niteliği taşırken, Beyaz Saray'ın bu politikayı merkezde tutma kararlılığı hem iç politikada hem de küresel ekonomide dikkatle izleniyor.