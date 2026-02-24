CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Trump yönetiminden yeni gümrük hamlesi: Yüzde 10’luk küresel tarife yürürlükte!

Trump yönetiminden yeni gümrük hamlesi: Yüzde 10’luk küresel tarife yürürlükte!

Trump yönetimi, ABD Yüksek Mahkemesi’nin önceki kararları bozmasının ardından 1974 Ticaret Yasası’na dayanarak yüzde 10’luk küresel gümrük vergisini yürürlüğe koydu. Adım, ticaret müzakerelerini yavaşlatırken piyasalarda belirsizliği artırdı. Beyaz Saray’ın oranı yüzde 15’e çıkarma seçeneğini değerlendirdiği, bunun da ticaret savaşlarında gerilimi tırmandırabileceği belirtiliyor.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2026 08:57

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kapsamlı gümrük vergisi yetkilerini iptal etmesinin ardından Beyaz Saray, ticaret politikasını sürdürmek için yeni bir hukuki zemine yöneldi. Bu çerçevede yüzde 10 oranındaki küresel gümrük vergisi salı günü itibarıyla yürürlüğe alındı. Düzenleme, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen cuma imzaladığı başkanlık kararnamesiyle hayata geçirildi. Washington yönetiminin söz konusu oranı yüzde 15'e yükseltme seçeneğini de değerlendirdiği belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme, Trump'ın "mütekabiliyet" esasına dayalı tarifelerini acil durum yetkilerinin aşıldığı gerekçesiyle durdurmuştu. Bunun üzerine yönetim, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122. maddesine dayandı. İlgili madde, başkana Kongre onayı olmaksızın 150 gün süreyle gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor.

Muafiyetler dahil edildiğinde karar öncesinde yüzde 13,6 olan ortalama efektif gümrük vergisi oranı yüzde 10,2'ye geriledi. Oranın yüzde 15'e çıkarılması halinde efektif verginin yeniden yüzde 12 seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

ABD'nin ticaret ortakları ise Washington'dan gelen farklı mesajlar nedeniyle temkinli bir pozisyon aldı. Başta Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan olmak üzere çeşitli ekonomiler, mevcut ticaret görüşmelerini askıya aldıklarını duyurdu. Avrupa Birliği, ABD ile yürütülen anlaşmaların onay sürecini Trump yönetiminin nihai planı netleşene kadar dondurdu.

Geçen yıl yüzde 10'luk tarife üzerinde uzlaşan Londra yönetimi de olası yüzde 15'lik artışın ihracatçıların rekabet gücünü zayıflatmasından endişe ediyor. Acil durum yetkilerinin sınırlandırılmasının ardından Pekin'in müzakere pozisyonunun güçlendiği yorumları yapılırken, Trump'ın önümüzdeki ay gerçekleştirmesi planlanan Xi Jinping ziyareti kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Yeni vergiler, Trump'ın Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşması öncesinde devreye girdi. Ancak kamuoyu yoklamaları, seçmenin bu politikalara mesafeli yaklaştığını gösteriyor. The Washington Post/ABC News/Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 64'ü, gümrük vergilerinin yaşam maliyetini artırdığı görüşünde ve uygulamayı desteklemiyor.

Ara seçimler öncesinde ekonomik mesajlarını netleştirmeye çalışan Cumhuriyetçiler için tarifeler önemli bir sınav niteliği taşırken, Beyaz Saray'ın bu politikayı merkezde tutma kararlılığı hem iç politikada hem de küresel ekonomide dikkatle izleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Bitcoin 65 bin doların altına geriledi Bitcoin 65 bin doların altına geriledi 23 Şubat 2026 07:23
Japonya Merkez Bankası Mart’ta faiz artırabilir Japonya Merkez Bankası Mart’ta faiz artırabilir 23 Şubat 2026 07:20
Fitch: Petrol fiyatları düşse de Orta Doğu ekonomileri büyümesini sürdürecek Fitch: Petrol fiyatları düşse de Orta Doğu ekonomileri büyümesini sürdürecek 20 Şubat 2026 16:23
İngiltere’de ocak ayında bütçe fazlası ikiye katlandı İngiltere’de ocak ayında bütçe fazlası ikiye katlandı 20 Şubat 2026 14:41
Almanya’da imalat PMI 3,5 yıl sonra büyüme bölgesine geçti Almanya’da imalat PMI 3,5 yıl sonra büyüme bölgesine geçti 20 Şubat 2026 13:46
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 20 Şubat 2026 13:29
AfDB’den Nijerya’ya 200 milyon dolarlık kredi desteği AfDB'den Nijerya'ya 200 milyon dolarlık kredi desteği 20 Şubat 2026 13:18
Çin, Almanya’nın ticaret ortakları arasında ilk sırada! Çin, Almanya'nın ticaret ortakları arasında ilk sırada! 20 Şubat 2026 13:22
Avro Bölgesi’nde özel sektör faaliyeti arttı Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti arttı 20 Şubat 2026 13:21
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Şubat 2026 13:19
Rusya’nın enerji dışı ihracatı 157 milyar dolara ulaştı Rusya’nın enerji dışı ihracatı 157 milyar dolara ulaştı 20 Şubat 2026 11:47
Bakır fiyatları 2024’ten bu yana en uzun düşüş dönemine giriyor Bakır fiyatları 2024’ten bu yana en uzun düşüş dönemine giriyor 20 Şubat 2026 11:42
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.061,7100 Değişim 170,10 Son veri saati:
Düşük 14019,99 Yüksek 14190,09
Açılış
43,8588 Değişim 0,0264 Son veri saati:
Düşük 43,8322 Yüksek 43,8586
Açılış
51,7324 Değişim 0,1218 Son veri saati:
Düşük 51,6459 Yüksek 51,7677
Açılış
7.292,7290 Değişim 146,613 Son veri saati:
Düşük 7254,745 Yüksek 7401,358
Açılış
123,7470 Değişim 5,4784 Son veri saati:
Düşük 119,8993 Yüksek 125,3777
Açılış
BİST En Aktif Hisseler